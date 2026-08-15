Conform surselor citate de ziarul newyorkez, cele trei țări au decis să își unească forțele pentru a asigura locul Europei la masa negocierilor de încheiere a războiului din Ucraina.

Franța și Germania joacă rolul principal în conturarea poziției europene, în timp ce Marea Britanie, care are un nou prim-ministru, caută să păstreze relații bune cu administrația Trump.

Europenii se așteaptă ca negocierile să fie conduse de SUA și insistă pe lângă administrația Trump să reia dialogul atât cu Moscova, cât și cu Kiev.

Cu toate acestea, soluționarea războiului din Ucraina și conturarea relațiilor cu Rusia sunt prea importante pentru Europa ca să le lase doar în seama administrației Trump, percepută ca fiind imprevizibilă. Europenii vor să se asigure că Washingtonul și Moscova nu vor ajunge la niciun acord pe la spatele lor.

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat la începutul acestei luni că administrația Trump va relua eforturile menite încetării războiului din Ucraina.

Administrația Trump și-a început mandatul cu lansarea unor negocieri în vederea opririi războiului din Ucraina și a organizat chiar și întâlniri directe între partea rusă și cea ucraineană.

După eșecul ultimei runde de negocieri trilaterale și odată cu izbucnirea războiului cu regimul din Iran, la sfârșitul lunii februarie, administrația Trump și-a concentrat atenția asupra situației din Orientul Mijlociu.

De cealaltă parte, Kremlinul s-a simțit încurajat de negocieri și a refuzat toate ofertele de pace. Acum liderul rus Vladimir Putin vrea un buget de război cel puțin până în 2030.

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