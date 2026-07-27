Putin i-a primit luni pe deputații din Duma de Stat după ce aceștia au participat la ultima ședința din actuala legislatură. Deși componența noii legislaturi trebuie aprobată prin votul programat în perioada 18-20 septembrie, liderul rus a anticipat probabil rezultatul și le-a transmis deputaților aflați la final de mandat să fie atenți atunci când vor aproba viitorul buget trienal (2027-2029) atât în ceea ce privește apărarea națională, care reprezintă 40% din cheltuielile totale, cât și programele sociale.

Această cerere sugerează că Vladimir Putin nu intenționează să pună capăt războiului până în 2030. Pentru a-și justifica cheltuielile pentru război, liderul rus a reluat retorica anti-occidentală cu acuzații de „terorism”, și-a lăudat sistemul politic și a poziționat din nou Rusia într-o „forță unită” nevoită să se apere, asta deși Kremlinul duce un război de agresiune împotriva Ucrainei și se dedă în paralel unui război hibrid împotriva Occidentului.

Sistemul politic rus „este pregătit să apere țara și este capabil împreună cu societatea să răspundă ferm la orice acțiune ostilă”, a susținut Putin.

Un moment bizar s-a produs în Duma de Stat înainte de întâlnirea de la Kremlin dintre Putin și deputați. Cea de-a opta legislatură a Dumei de Stat, camera inferioară a Parlamentului rus, s-a încheiat cu un discurs în timpul căreia președintele acestei instituții, Veaceslav Volodin, a încercat fără succes să-i mobilizeze pe deputați să scandeze „Rusia! Putin! Victorie!”.

Volodin a scandat de cinci ori singur „Rusia! Putin! Victorie!”. De fiecare dată când relua scandarea, Volodin se uita ușor dezorientat spre deputați și încerca să crească tonul vocii pentru a-i mobiliza să repete după el. Totuși, deputații nu s-au alăturat scandării, ci doar s-au ridicat cu greu în picioare și unii dintre ei au aplaudat, dar fără entuziasm.

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