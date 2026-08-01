Șeful diplomației americane a remarcat că atât Rusia, parte agresoare, cât și Ucraina, parte atacată, au „linii roșii destul de clare”. „Vom încerca să apropiem aceste linii roșii”, a dat asigurări el.

„Președintele (Donald Trump – n.r.) a transmis echipei sale: «Dacă vedeți o oportunitate de a fi o forță care adaugă un impuls discuțiilor de pace, haideți să o facem»”, a subliniat Rubio într-un interviu acordat pentru Fox News.

Administrația Trump și-a început mandatul cu lansarea unor negocieri în vederea opririi războiului din Ucraina și a organizat chiar și întâlniri directe între partea rusă și cea ucraineană. Deși Ucraina a cedat în anumite aspecte și a propus în repetate rânduri armistiții, totuși Kremlinul s-a simțit încurajat de negocieri și a refuzat toate ofertele de pace. Acum liderul rus Vladimir Putin vrea un buget de război cel puțin până în 2030.

După eșecul ultimei runde de negocieri trilaterale și odată cu izbucnirea războiului cu regimul din Iran, la sfârșitul lunii februarie, administrația Trump și-a concentrat atenția asupra situației din Orientul Mijlociu.

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care a efectuat recent o vizită la Washington și s-a întâlnit cu Donald Trump, Kievul îi va găzdui în curând pentru prima dată pe emisarii liderului republican de la Casa Albă.

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