Demonstrații în toată țara, de la marile orașe până la localitățile mici

Sindicatul francez CGT a anunțat joi că peste 1 milion de persoane au participat la protestele în curs în întreaga țară, potrivit postului de televiziune BFM TV.

Potrivit Washington Post, primele ciocniri între manifestanți și forțele de ordine au avut loc în Paris încă de la primele ore ale dimineții. Au fost demonstrații în toată țara, de la marile orașe până la localitățile mici.

„Spunem «nu» guvernului. Ne-am săturat. Nu mai sunt bani, costul vieții e ridicat”, a declarat Nadia Belhoum, lucrător în transporturi aflat în grevă, la un protest matinal la un depou de autobuze din Paris, citată de Washington Post.

Sindicatele cer renunțarea la tăierile bugetare

Organizațiile sindicale care au convocat grevele se opun reducerilor de buget, înghețării ajutoarelor sociale și altor măsuri de austeritate. Criticii susțin că acestea vor afecta și mai mult buzunarele lucrătorilor cu salarii mici și ale clasei de mijloc.

Oponenții conducerii pro-business a lui Macron se plâng că serviciile publice finanțate de contribuabili – școli și spitale gratuite, asigurări de sănătate subvenționate, ajutoare de șomaj și alte plase de siguranță apreciate în Franța – sunt erodate.

Partidele de stânga și susținătorii lor vor ca bogații și companiile să plătească mai mult, în loc să se facă tăieri de cheltuieli.

„Serviciul public se prăbușește”, a spus profesoara Claudia Nunez.

Botez cu cântec pentru noul premier

Ziua de proteste vizează creșterea presiunii asupra noului prim-ministru Sébastien Lecornu, numit săptămâna trecută de Macron cu sarcina de a construi sprijin parlamentar pentru măsurile de austeritate.

„Numirea lui Lecornu nu schimbă nimic – e doar un alt bărbat în costum care va urma indicațiile lui Macron“»”, a declarat Juliette Martin, studentă în vârstă de 22 de ani.

Sindicatele au denunțat propunerile bugetare ale guvernelor minoritare ale lui Macron ca fiind brutale și punitive pentru muncitori, pensionari și alte categorii vulnerabile.

„Burghezia acestei țări s-a îmbuibat, nici nu mai știu ce să facă cu banii lor. Deci dacă există într-adevăr o criză, întrebarea este cine ar trebui să plătească pentru ea”, a spus Fabien Villedieu, lider al sindicatului feroviar SUD-Rail.

Operațiune masivă a poliției

Guvernul a anunțat că desfășoară un număr excepțional de mare de polițiști – aproximativ 80.000 în total – pentru a menține ordinea. Poliția a primit ordin să disperseze blocajele în trafic și alte acțiuni care împiedică activitatea normală a celor care nu protestează.

Poliția din Paris a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa un blocaj matinal al unui depou de autobuze. Posturile de televiziune franceze au raportat, de asemenea, ciocniri sporadice în orașele Nantes și Lyon.

După ce protestul parizian a început pașnic, tensiunile au izbucnit în apropierea bulevardului Voltaire, unde poliția a raportat „o tentativă de a afecta o afacere”. În zonă, ofițerii au fost loviți cu pietre și sticle, determinându-i să tragă cu grenade lacrimogene și să efectueze arestări.

Puține metrouri în afara orelor de vârf

Operatorul metroului din Paris a declarat că serviciile din orele de vârf au suferit mai puține perturbări decât se anticipase, dar că traficul s-a oprit în mare parte în afara acestor ore, cu excepția a trei linii automate fără șofer.

Compania națională de căi ferate SNCF a anunțat că sunt așteptate „câteva perturbări“ pe trenurile de mare viteză către Franța și Europa, dar majoritatea vor circula.

Liniile regionale de cale ferată, precum și metroul din Paris și trenurile de navetă, vor fi mai grav afectate.

În aeroporturi au fost doar câteva perturbări, deoarece principalul sindicat al controlorilor de trafic aerian a decis să-și amâne apelul la grevă în așteptarea numirii unui nou Cabinet.

Săptămâna trecută, o zi de acțiune anti-guvernamentală în întreaga Franță a făcut ca străzile să devină sufocate de fum, baricade în flăcări și rafale de gaze lacrimogene, în timp ce protestatarii denunțau tăierile bugetare și tulburările politice.

Deși nu a reușit să atingă obiectivul autodeclarat de perturbare totală, campania „Blocăm totul“ a reușit totuși să paralizeze părți ale vieții cotidiene și să aprindă sute de puncte fierbinți în întreaga țară.