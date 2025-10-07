Suedezii îl caută, dar Ramsdell a dispărut fără urmă

Comitetul Nobel a încercat fără succes să-l contacteze pe Fred Ramsdell pentru a-i da vestea cea mare. Potrivit Bild, niciunul dintre prietenii săi nu știe exact unde se află. Unul dintre ei a declarat că Ramsdell „călătorește undeva în statul american Idaho”.

Ramsdell este membru al consiliului științific consultativ al laboratorului Sonoma Biotherapeutics din San Francisco. Reprezentanții companiei au spus pentru AFP că omul de știință „se bucură în prezent de viață” și nu este disponibil, lăsând să se înțeleagă că acesta ar fi în concediu.

„Supereroii sistemului imunitar”, Premiul Nobel pentru cercetarea toleranței imune

Fred Ramsdell va primi Premiul Nobel pentru Medicină alături de colega sa americană Mary E. Brunkow și de cercetătorul japonez Shimon Sakaguchi. Cei trei vor fi premiați pe 10 decembrie, la Stockholm, pentru descoperirile lor care au schimbat modul în care medicina înțelege toleranța imunologică – mecanismul prin care sistemul imunitar învață să nu atace propriile celule ale corpului.

Premiul Nobel pentru Medicină a fost câștigat în 2025 de Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi pentru o descoperire legată de celule T, „gardienii de siguranță” ai sistemului imunitar. Foto: Profimedia Images

„Este o realizare care deschide noi drumuri în tratarea bolilor autoimune”, au declarat reprezentanții Comitetului Nobel, citați de presa germană. Premiile vor fi înmânate laureaţilor în cadrul unei ceremonii speciale ce va fi organizată la 10 decembrie, ziua morţii lui Alfred Nobel (1833-1896), inventatorul dinamitei, și constau într-o diplomă, o medalie de aur şi un cec în valoare de 11 milioane de coroane suedeze, adică aproape un milion de euro.

Brunkow a crezut că apelul de la Stockholm e spam

Dificultăți de contactare au existat și în cazul celorlalți laureați. Mary E. Brunkow a povestit că a primit apelul din Suedia în toiul nopții și a crezut că este un telefon de tip spam.

„Când am văzut numărul de Suedia, am închis și m-am întors la culcare”, a spus biologul molecular, citată de AFP. Abia mai târziu, reprezentanții Comitetului Nobel au reușit să o anunțe oficial că a câștigat cel mai prestigios premiu din lume.

Ramsdell va primi Premiul Nobel… dacă află la timp

În timp ce colegii săi știu deja că vor merge la Stockholm pentru ceremonia din decembrie, Ramsdell rămâne, deocamdată, în afara oricărui contact. Cazul său a devenit deja o mică poveste amuzantă în comunitatea științifică: omul care a schimbat lumea imunologiei… dar încă nu știe că a primit Premiul Nobel.

„Acordarea unui Premiu Nobel nu este chiar atât de ușoară”, a spus, în glumă, un membru al comitetului suedez.

Dacă cineva reușește să-l găsească pe Fred Ramsdell, vestea cea mare îl așteaptă: este laureat al Premiului Nobel pentru Medicină 2025.

