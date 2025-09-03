Ursula von der Leyen a spus că toate capitalele vor trimite trupe în Ucraina

Această reacție a cancelarului german vine după ce von der Leyen a declarat pentru Financial Times pe 31 august că toate capitalele europene pregătesc „planuri destul de precise” pentru potențiale desfășurări în Ucraina postbelică.

Ea a declarat că acest lucru ar putea duce la trimiterea în Ucraina a zeci de mii de soldați conduși de Europa și susținuți de America, potrivit Financial Times.

Merz a subliniat că nu există astfel de planuri concrete, „cel puțin nu în Germania”, și că orice angajamente de securitate pe termen lung ar putea fi decise doar după încheierea unui armistițiu sau a unui acord de pace.

Critici similare din partea ministrului apărării

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a emis critici similare pe 1 septembrie, considerând «fundamental greșit» să se discute despre desfășurări înainte de începerea unor negocieri semnificative.

„Uniunea Europeană nu are responsabilități și nici competențe în ceea ce privește desfășurarea de trupe – pentru nimeni sau pentru nimic”, a declarat Pistorius.

Dezbaterea are loc în contextul în care liderii europeni intensifică discuțiile privind garanțiile de securitate obligatorii pentru Ucraina, pentru a preveni un nou război din partea Rusiei după un armistițiu sau un acord de pace complet.

O „coaliție a celor care vor” a propus trimiterea unei forțe multinaționale de reasigurare în Ucraina, alături de angajamente privind arme, logistică și instruire.

Rusia a respins orice desfășurare de forțe de menținere a păcii legate de NATO, ministrul de externe Serghei Lavrov numind-o „intervenție militară străină”.

Președintele francez Emmanuel Macron a subliniat că garanțiile nu ar însemna aderarea la NATO, ci s-ar baza pe o armată ucraineană puternică, susținută de peste 30 de țări aliate.

Potrivit Kyiv Independent, președintele SUA, Donald Trump, a declarat pentru Fox News pe 19 august că Washingtonul ar putea oferi sprijin aerian ca parte a garanțiilor, dar a exclus desfășurarea de trupe terestre americane.

