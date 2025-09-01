Garanții de securitate pentru Ucraina

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că acest lucru ar putea duce la trimiterea în Ucraina a zeci de mii de soldați conduși de Europa și susținuți de America, potrivit Financial Times (FT), citată de Daily Mail.

Se așteaptă ca SUA să ofere asistență cu sistemele de comandă și control și cu resursele de informații și supraveghere, a spus ea.

„Președintele Trump ne-a asigurat că va exista o prezență americană ca parte a mecanismului de protecție. Acest lucru a fost foarte clar și afirmat în repetate rânduri”, a declarat Ursula von der Leyen. pentru FT.

Continuă finanțarea pentru Ucraina

Liderul european a a adăugat că aranjamentul a fost făcut în urma unei întâlniri dintre Donald Trump, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și înalți lideri europeni, care a avut loc luna trecută.

Ea recunoscut că Europa va trebui să găsească noi modalități de a sprijini „finanțarea sustenabilă a forțelor armate ucrainene ca… o garanție de securitate”.

Kievul ar avea nevoie de „un număr destul de considerabil de soldați și au nevoie de salarii bune și, bineînțeles, echipament modern… cu siguranță UE va trebui să contribuie”, a spus ea. Von der Leyen a adăugat că fluxurile de finanțare existente pentru Ucraina ar trebui să se mențină în timp de pace, ceea ce înseamnă că „o plată suplimentară… trebuie asigurată pentru forțele armate ucrainene”.

Informația vine cu doar câteva zile înainte de o reuniune a liderilor europeni la Paris, la care vor participa cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul britanic Keir Starmer, secretarul general al NATO Mark Rutte și von der Leyen, la invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Se așteaptă ca aceștia să continue discuțiile la nivel înalt privind Ucraina.

Ursula von der Leyen se întâlnește cu președintele Nicușor Dan, la Constanța

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, face luni, 1 septembrie, o vizită în România, la Constanţa, unde va avea întrevederi cu preşedintele Nicuşor Dan, dar şi cu oficiali ai Armatei.

„Cu acest prilej, discuţiile se vor axa pe consolidarea cooperării UE-NATO, precum şi pe aspecte legate de prevenirea, detectarea şi descurajarea ameninţărilor maritime şi hibride”, a transmis Administrația Prezidențială.

Premierul Ilie Bolojan, care trebuia să ia parte la discuţii, va rămâne în Bucureşti, potrivit datelor transmise de către oficialii Guvernului. Bolojan are programată o şedinţă a coaliţiei, la ora 12.00, dar şi o şedinţă de Guvern, la ora 16.00, urmată de asumarea răspunderii în Parlament, la ora 19.00.

