Cosmin Zuleam, pus pe lista celor mai căutați fugari din Europa

În noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023, Cosmin Costinel Zuleam, Laurenţiu Ghiță și Marian Cristian Minae au intrat în casa omului de afaceri sibian Adrian Kreiner a fost bătut sălbatic pentru a le spune unde ține banii și bunurile de valoare. Cei trei hoți au plecat cu bijuterii și ceasuri de 200.000 de euro, lăsându-l pe bărbat inconștient pe podea, legat de mâini și de picioare, acoperit cu un covor și plin de sânge.

Adrian Kreiner a fost găsit în stop cardio-respirator, resuscitat și dus în comă la spital, însă a doua zi medicii au fost nevoiți să pronunțe decesul.

Dacă Minae și Ghiță au fost prinși după omor, Cosmin Zuleam este încă în libertate. La sfârșitul anului trecut, el a fost trecut pe lista celor mai căutați fugari din Europa, fiind clasificat de autorități drept violent și extrem de periculos, relatează polizeiticker.ch.

”La data de 19.11.2023, Tribunalul Sibiu a emis împotriva persoanei menționate mai sus un mandat de arestare preventivă pentru comiterea unei crime agravate și a două infracțiuni de jaf agravat.

În fapt, în noaptea de 6 noiembrie 2023, acesta a pătruns în casa victimei împreună cu alți doi complici, unde au comis multiple acte de violență crudă împotriva victimei, lovind-o în cap, torace și membre. După aceea, au legat victima și au lăsat-o să moară în stare de inconștiență. Mai mult decât atât, autorii au furat din casa victimei ceasuri de lux în valoare de aproximativ 200.000 de euro. Persoana este considerată violentă și periculoasă și este, de asemenea, inclusă pe lista națională a celor mai căutați infractori”, se precizează pe site-ul eumostwanted.eu.

Cosmin Costinel Zuleam, condamnat la 30 de ani de închisoare în dosarul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost trecut pe lista Most Wanted a Europol
Cosmin Costinel Zuleam, condamnat la 30 de ani de închisoare în dosarul uciderii omului de afaceri sibian Adrian Kreiner, a fost trecut pe lista Most Wanted a Europol. Sursa foto: eumostwanted.eu

Ultimele indicii confirmate despre Cosmin Zuleam datează din noiembrie 2023, când a călătorit din Franța în Marea Britanie cu feribotul. De atunci, nici urmă de el.

Condamnări drastice pentru ucigașii omului de afaceri Adrian Kreiner. Zuleam a primit sentința cea mai ușoară

În noiembrie, anul trecut, Tribunalul Alba a decis sentințele în cazul uciderii lui Adrian Kreiner. Doi dintre cei trei inculpați, Laurențiu Ghiță și Cristian Marian Minae, au fost condamnați la închisoare pe viață, iar fugarul Costinel Cosmin Zuleam a primit 30 de ani de închisoare. Cei trei au fost obligați să plătească fostei partenere și fiicei omului de afaceri daune morale totale de 450.000 de euro.

Criminalii au fost trimiși în judecată pentru omor calificat, în formă de coautorat, câte două fapte de tâlhărie calificată, precum și câte două fapte de furt calificat. Ghiță mai este acuzat și de infracțiunea de conducere a unui autoturism cu număr fals de înmatriculare. 

Cosmin Costinel Zuleam a primit 22 de ani pentru omor și un total de 24 de ani pentru celelalte acuzați. Prin contopire a rezultat pedeapsa de 30 de ani de închisoare. Minae a fost condmanat la închisoare pe viață pentru fapta de omor și la un total de 33 de ani pentru restul acuzațiilor, iar Ghiță a primit detențiune pe viață pentru omor calificat și 37 de ani pentru celelalte acuzații. În cazul ambilor, a rămas prin contopiere pedeapsa închisorii pe viață. 

Filmul crimei din Sibiu

Scena omorului s-a derulat în noaptea de 5 spre 6 noiembrie 2023, în locuința lui Adrian Kreiner din Sibiu. În 4 noiembrie, Ghiță, Minae și Zuleam s-au deplasat pe strada unde se afla locuința omului de afaceri și au supravegheat casa dintr-un imobil nelocuit, situat vis-a-vis, timp de 24 de ore. 

În noaptea următoare, după ce au constatat că senzorii de mişcare amplasați pe gard nu sunt activaţi, au hotărât să pună în aplicare planul infracţional. 

„În data de 06.11.2023, inculpaţii, purtând cagule, au pătruns în curtea şi locuinţa familiei Kreiner la ora 02.36. Aici l-au găsit pe acesta în camera de la parter şi l-au agresat fizic, exercitând multiple acte de violență la nivelul capului, trunchiului, precum si membrelor. Acționând conjugat și coordonat, cei trei au procedat la imobilizarea numitului Kreiner Adrian, pe care l-au legat cu mâinile la spate, fiindu-i imobilizate și picioarele cu aceeași sfoară. Victima a fost apoi așezată pe abdomen, în poziția similară unei bărci, modalitate aptă a crea suferințe extrem de puternice. 

Auzind zgomot, fiica omului de afaceri care se afla într-un dormitor de la etaj, a coborât în living, unde l-a observat pe unul dintre agresori, fiind la rândul ei observată de acesta. Persoana vătămată s-a reîntors în dormitor, de unde a apelat serviciul 112. Doi dintre inculpaţi (Ghiță și Minae – n.r.) au urmat-o şi au intrat în cameră lovind cu piciorul uşa încuiată de aceasta”, se menționează în rechizitoriul Parchetului. 

ADN pe un plic de cafea

Întreaga scenă a durat circa 15 minute. Vanessa Kreiner, fiica omului de afaceri, a declarat în proces că a fost amenințată cu un pistol, care a fost încărcat în fața ei după care Laurențiu Ghiță i l-a pus la tâmplă, pentru a spune unde sunt banii familiei. 

Pistolul nu a fost descoperit, iar bărbatul a negat că ar fi avut asupra sa o armă. Vanessa le-a dat 40 de euro și 100 de lei, pe care îi avea în poșetă, ea spunându-le că nu știa unde sunt restul banilor din casă. Ulterior, agresorii au descoperit ceasurile și le-au luat cu ei. Parchetul susține că, la plecarea din locuință, Ghiță Laurențiu l-ar fi strangulat pe Adrian Kreiner, prin „prinderea şi strângerea gâtului victimei între membrul superior şi torace”, gest care i-a provocat decesul.

Ceasurile au o valoare totală de circa 200.000 de euro și au fost identificate în posesia lui Ghiță, în momentul în care a fost depistat în Marea Britanie. Bunurile de lux erau ascunse într-o pungă plasată în zona motorului autoturismului cu care se deplasa bărbatul.

Anchetatorii s-au folosit în administrarea probelor și de expertize genetice judiciare.

Astfel, pe un plic de cafea găsit în locuința din care au supravegheat casa omului de afaceri a fost identificat ADN-ul lui Codmin Zuleam. Acesta a fost și punctul de plecare al anchetei, care a dus la identificarea celor trei atacatori.

Cristian Tudor Popescu spune că românii sunt revoltați de majorarea impozitelor pe locuințe, dar plătesc cele mai mici taxe din Europa. Cititorii, furioși: „Plătești și primeşti bătaie de joc”

