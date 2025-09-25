Fulgerul a avut o intensitate de 156.000 de amperi, de aproximativ cinci ori mai puternică decât un fulger obișnuit în Noua Zeelandă. MetService New Zealand a declarat că energia produsă ar fi suficientă pentru a alimenta o locuință medie timp de doi ani.

Impactul fulgerului a fost devastator. Pe lângă lumina orbitoare și tunetul asurzitor, unda de șoc generată a distrus radomul radarului. Temperatura aerului din jur a crescut de cinci ori peste cea a suprafeței Soarelui, vaporizând instantaneu umezeala din structurile din apropiere.

MetService New Zealand a explicat: „Inutil să mai spun că acest tip de atac poate prăji electronicele și poate copleși chiar și sistemele robuste de împământare, iar radarul nostru a fost lovit din plin”.

Radarul a suferit avarii semnificative, iar reparațiile vor fi complexe și de lungă durată. MetService New Zealand a precizat: „Ne așteptăm acum ca radarul să rămână offline pentru o perioadă extinsă de timp.”

În lipsa radarului, agenția va folosi alte metode de monitorizare a vremii, inclusiv imagini din satelit, radare din apropiere, stații meteo și modele computerizate de înaltă rezoluție.

Deși fulgerele sunt mai frecvente vara, cele din timpul iernii sunt de obicei mai puternice, conform New Zealand Geographic. Cum Noua Zeelandă se apropie de sfârșitul iernii, există posibilitatea să mai apară fulgere cu o putere medie cu 50% mai mare decât cele din timpul verii.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE