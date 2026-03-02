Semnificația echinocțiului în culturile străvechi

De-a lungul istoriei, momentul echinocțiului a stârnit interesul multor civilizații antice, care l-au asociat cu renașterea naturii, echilibrul dintre lumină și întuneric și chiar cu echilibrul forțelor cosmice. O dovadă elocventă a interesului este calendarul babilonian, organizat în funcție de prima lună plină ce urma echinocțiului de primăvară, consemnează National Geographic.

În perioada Egiptului Antic, acest eveniment astronomic era asociat cu cultul zeului Osiris, simbol al ciclului vieții, morții și renașterii. În mitologia elenă, însă, echinocțiul era legat de povestea Persefonei și a mamei sale, Demetra, divinități ale fertilității și rodniciei pământului.

De asemenea, în epoca Romei antice, echinocțiile aveau o importanță specială în cadrul ceremoniilor dedicate zeiței Cybele, cunoscută și ca Magna Mater, protectoarea naturii și a fertilității. Totodată, Anul Nou persan, denumit Nowruz, era strâns legat de echinocțiul de primăvară. Cu o tradiție de peste trei mii de ani, această sărbătoare este celebrată și în prezent de milioane de oameni la nivel global și se desfășoară pe parcursul a 13 zile.

Civilizația mayașă, recunoscută pentru cunoștințele sale astronomice avansate, a ridicat construcții monumentale perfect aliniate cu fenomenele cerești. Astăzi, în zilele când au loc echinocțiile, oamenii se adună la ruinele vechiului oraș Chichen Itza pentru a observa cum lumina soarelui de după-amiază creează impresia unui șarpe uriaș ce pare să coboare pe treptele piramidei Kukulkan – o structură înaltă de 25 de metri – până când se unește la bază cu o sculptură reprezentând un cap de șarpe. Deși efectul optic este intens dezbătut, cert este că mayașii aveau o înțelegere impresionantă a mișcărilor corpurilor cerești.

Echinocțiu: ce este și cum se produce

Echinocțiul (echinox sau vernal equinox), denumit și echinocțiul de martie, este un fenomen astronomic care se produce de două ori pe an, primăvara și toamna. Sunt singurele momente din an când, atât în emisfera nordică, cât și în cea sudică, durata zilei și a nopții devin aproape egale pe întreg globul. Termenul „echinocțiu” provine din limba latină, fiind format din „aequus”, care înseamnă „egal”, și „nox”, care se traduce prin „noapte”. În timpul echinocțiilor, declinația solară este 0°, indicând latitudinea la care Soarele se află direct deasupra la amiază, iar Ecuatorul se situează la 0°. Practic, acestea sunt singurele perioade când punctul subsolar – zona unde razele soarelui cad perpendicular pe suprafața Pământului – este poziționat exact pe centura planetei. În timpul unui echinocțiu, axa Pământului este înclinată la 23,5°, nefiind orientată nici spre Soare, nici în direcția opusă, în timp ce centrul aparent al discului solar se aliniază cu planul Ecuatorului. Această înclinare față de planul orbitei terestre determină variațiile sezoniere ale luminii. Pe măsură ce Terra se deplasează în jurul Soarelui, diferite regiuni ale globului primesc cantități variabile de radiație solară.

Ce schimbări aduce echinocțiul de primăvară

Echinocțiul se produce, așa cum precizam anterior, în momentul în care axa Pământului nu este înclinată nici către Soare, nici în sens opus. De asemenea, lumina solară cade perpendicular pe Ecuator, ceea ce conduce la o repartiție aproape egală între orele de lumină și cele de întuneric. După echinocțiul de primăvară, în emisfera nordică zilele încep să se lungească treptat, iar nopțile să se scurteze, marcând debutul primăverii astronomice. În emisfera sudică, același fenomen anunță începutul toamnei astronomice. La Polul Nord, odată cu apariția Soarelui deasupra orizontului, începe ziua polară, care durează aproximativ șase luni, în timp ce la Polul Sud se instalează noaptea polară, care are aceeași durată. În zona ecuatorială, la amiază, Soarele ajunge exact la Zenit, adică în punctul cel mai înalt de pe cer, potrivit informațiilor publicate de History.com. Echinocțiul de primăvară este urmat, la câteva zile, de trecerea la ora de vară.

Ce este precesia echinocțiilor și de ce este importantă

Pământul se clatină în spațiu asemenea unui titirez dezechilibrat. O oscilație completă durează aproximativ 25.765 de ani. Din cauza schimbării lente a orientării planetei noastre față de stele, poziția Soarelui la echinocțiul de primăvară se schimbă treptat spre vest pe bolta cerească, ceea ce determină și o modificare în raport cu calendarul nostru. Acest fenomen este denumit precesia echinocțiilor. Ritmul acestei deplasări este de o zi la fiecare 71 de ani.

În prezent, în ziua echinocțiului de primăvară, Soarele se află în constelația Pești, aproape de granița cu constelația Vărsător, notează wwu.edu. Precesia apare deoarece, în mișcarea sa aparentă pe cer, Soarele ajunge exact deasupra ecuatorului ceresc. În aceste momente, răsăritul se produce exact în punctul cardinal Est, iar apusul coincide cu Vestul. La amiază, înălțimea Soarelui deasupra orizontului se calculează prin formula 90° minus latitudinea locului. Altfel spus, la echinocțiu, Soarele traversează ecuatorul ceresc din emisfera sudică spre cea nordică. Punctele unde ecliptica (traiectoria aparentă a Soarelui) intersectează ecuatorul ceresc sunt denumite puncte echinocțiale. Acestea nu sunt fixe, ci se deplasează lent de-a lungul eclipticii, ca efect al precesiei. Acest fenomen constă în mișcarea retrogradă a punctelor echinocțiale pe ecliptică și este determinată de oscilația axei de rotație a Pământului față de stelele fixe. Trebuie spus că echinocțiile nu se produc anual în aceeași zi și la aceeași oră, deoarece anul calendaristic nu coincide perfect cu anul tropic, ceea ce generează variații ale datei exacte.

Când va avea loc echinocțiul de primăvară în 2026

Echinocțiul este un fenomen astronomic ce are loc de două ori pe an, și anume primăvara și toamna. Echinocțiul de primăvară se produce atunci când Soarele traversează ecuatorul ceresc, trecând din emisfera sudică în cea nordică, în jurul datei de 20-21 martie. Acest moment marchează începutul primăverii astronomice în emisfera nordică și, simultan, al toamnei în emisfera sudică, arată History.com. Echinocțiul de primăvară coincide cu intrarea Soarelui în punctul vernal, situat la intersecția dintre ecliptică și ecuatorul ceresc, reper fundamental pentru sistemul de coordonate astronomice ecuatoriale. Datorită faptului că poziția punctului vernal se deplasează lent de-a lungul eclipticii, coordonatele sunt raportate la un an de referință, precum 1950,0 sau 2000,0, pentru a asigura acuratețea observațiilor. În acest fel, echinocțiul de primăvară din 2026 se va produce vineri, 20 martie, la ora 16:45 (ora României). După acest moment, zilele continuă să crească ca durată până la solstițiul de vară, care în acest an va avea loc duminică, 21 iunie, la ora 11:24.

De ce variază data și ora echinocțiului de primăvară

În 2025, echinocțiul de primăvară s-a produs la aceeași dată ca în anul anterior, adică 20 martie, dar mai târziu, la ora 11:01 față de 5:06. De altfel, din 2008 până anul trecut, acest fenomen astronomic s-a înregistrat pe 20 martie. În 2007, însă, echinocțiul a avut loc pe 21 martie, la fel ca în 2003 și 1999, iar pe 19 martie nu s-a mai produs din 1796. Pentru a înțelege aceste diferențe trebuie analizat calendarul gregorian, care stabilește un an de 365 de zile sau 366 de zile, atâtea câte au anii bisecți.

În realitate, Pământul are nevoie de 365 de zile, 5 ore, 48 de minute și aproximativ 46 de secunde pentru a face o rotație completă în jurul Soarelui, durată care poartă denumirea de an tropical. Aceasta poate să varieze cu până la 30 de minute în fiecare an. Spre exemplu, anul tropical dintre martie 2025 și martie 2026 va avea în total 365 de zile, 5 ore, 44 de minute și 39 de secunde. Data echinocțiilor și a solstițiilor diferă deoarece anul calendaristic nu corespunde perfect anului tropical, explică TimeandDate.com.

Pentru a compensa diferența și, totodată, pentru a sincroniza calendarul cu anul tropical, odată la fiecare patru ani se adaugă o zi – în anii bisecți. Atunci, datele și orele echinocțiilor și solstițiilor se modifică. Următorul echinocțiu de primăvară care va avea loc într-o zi de 21 martie este estimat pentru anul 2102, în timp ce un echinocțiu de martie într-o zi de 19 martie va avea loc în anul 2044, conform calculelor realizate de IMCCE.

Ce se întâmplă cu primăvara fenologică

Un alt reper pentru începutul primăverii care poate fi luat în considerare îl reprezintă fenologia, adică studiul comportamentului plantelor și animalelor ca răspuns la schimbările vremii și ale climei. Primăvara fenologică reprezintă debutul anotimpului cald determinat de etapele de dezvoltare ale plantelor și animalelor (fenofaze), spre deosebire de primăvara astronomică (fixată la echinocțiul de primăvară) sau cea meteorologică (1 martie). Este considerată „primăvara naturii”, fiind un indicator ecologic direct al temperaturilor și al schimbărilor climatice, independent de calendar. Datele care marchează debutul primăverii fenologice variază considerabil în funcție de condițiile meteorologice și de speciile analizate, erlatează BBC. Totuși, schimbările climatice influențează, la rândul lor, aceste momente.

Studii recente efectuate de Woodland Trust au evidențiat faptul că fenomene specifice primăverii, precum înmugurirea, apariția frunzelor și înflorirea, au loc tot mai devreme. Modificarea calendarului fenologic reprezintă una dintre primele reacții observate la schimbările climatice.

Echinocțiul de primăvară în următorii 5 ani

  • 2027: sâmbătă, 20 martie, ora 22:25
  • 2028: duminică, 20 martie, ora 04:17
  • 2029: marți, 20 martie, ora 10:01
  • 2030: miercuri, 20 martie, ora 15:51
  • 2031: joi, 20 martie, ora 21:41

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Zboruri de repatriere: TAROM organizează curse speciale pentru românii blocați în Orientul Mijlociu
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
Viva.ro
După luni de tăcere, mesajul lui Călin Georgescu a amuțit toată România. Nici susținătorii lui nu se așteptau la așa ceva: „A trădat. Se iau decizii...”
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Unica.ro
S-a aflat că divorțează, iar acum a fost prinsă plângând la volan! Soțul ei a depus deja actele de divorț! Ce a mai ieșit la iveală, între timp, despre mariajul lor
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
Elle.ro
Cele mai cool & sexy cupluri de vedete la The Actor Awards 2026! Vezi galeria foto aici
gsp
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
GSP.RO
OPINIE | „Cu puțin timp înainte ca SUA să înceapă atacurile în Iran, un eveniment cu posibile efecte devastatoare a fost trecut cu vederea!”
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
GSP.RO
Prima națională care amenință că se retrage de la Cupa Mondială după atacurile din Orientul Mijlociu
Parteneri
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Libertateapentrufemei.ro
Mihai Voropchievici: zodia cea mai norocoasă din 2026! Îi merge excelent pe toate planurile! Protecție divină, noroc la bani și sănătate maximă
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Avantaje.ro
Imagini cu apartamentul pe care Culiță Sterp și Daniela Iliescu l-au cumpărat special pentru bona copiilor
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu
Tvmania.ro
Transformare spectaculoasă! Cum arăta Karina Jianu cu aproape 7 ani în urmă, pe când era elevă de liceu

Alte știri

13.000 de salate, plantate în 30 de minute de 10 nepalezi: „Am rămas perplex, mai repede decât renumita mașină de cusut Ileana”
Știri România 11:02
13.000 de salate, plantate în 30 de minute de 10 nepalezi: „Am rămas perplex, mai repede decât renumita mașină de cusut Ileana”
CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat din 2027 și crește punctul de pensie, a anunțat ministrul muncii
Știri România 10:47
CASS pentru pensiile de 3.000 de lei va fi eliminat din 2027 și crește punctul de pensie, a anunțat ministrul muncii
Parteneri
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Adevarul.ro
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv
Fanatik.ro
„Dinamo va lua 4 puncte cu Argeșul în play-off. Cum să pasezi numai înapoi?”. Varianta care aruncă în aer meciul care a decis ultima calificată în play-off. Exclusiv
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Financiarul.ro
De la 8 la 14 lei pe litru de combustibil. Ce se intampla cu pretul benzinei in Romania daca stramtoarea Ormuz se inchide
Superliga.ro (P)
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Cinci lucruri de urmărit în etapa a 29-a din Superliga
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Jovo Lukić: „Am simțit datoria de a deveni fotbalist!” Interviu cu jucătorul etapei 28
Parteneri
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Elle.ro
Best Dressed la The Artist Awards 2026: cele mai spectaculoase apariții pe covorul roșu. Vezi cine mai face parte din topul celor mai bine îmbrăcate vedete
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Unica.ro
Eliza Natanticu, soția actorului Cosmin Natanticu, a suferit un AVC la doar 36 de ani
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată
Viva.ro
Da, da, este chiar ea! Incredibil cum arată Elena Băsescu acum. A fost surprinsă de fotografi așa cum puțini se așteptau să o vadă vreodată! Gestul care i-a lăsat pe toți cu gura căscată

Monden

Vedete pe covorul roșu la Actor Awards 2026. Apariții spectaculoase, elegante și îndrăznețe
Stiri Mondene 11:46
Vedete pe covorul roșu la Actor Awards 2026. Apariții spectaculoase, elegante și îndrăznețe
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Stiri Mondene 11:34
Cum i-a schimbat emisiunea „Power Couple România”, pe Sandra Izbașa și Răzvan Bănică. Detalii neștiute despre cei doi
Parteneri
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
TVMania.ro
Adio, „Iubire cu parfum de lavandă”! Adrian Nartea, anunț șoc despre sezonul 4: Moartea Andei schimbă totul
Momentul în care un şofer băut "zboară" cu BMW-ul peste un sens giratoriu din Constanţa
ObservatorNews.ro
Momentul în care un şofer băut "zboară" cu BMW-ul peste un sens giratoriu din Constanţa
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Libertateapentrufemei.ro
Oana Sîrbu, dezvăluiri sensibile despre fiul ei adoptat! Uite ce mare și frumos s-a făcut Alexandru! Solista, apariție rară la un podcast
Parteneri
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
GSP.ro
Fostul finanțator din Liga 1, prins în Dubai în timpul atacurilor cu rachete lansate de Iran: „S-a distrus tot!”
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
GSP.ro
Căsătoria cu coafeza anulată după 24 de zile! „Împăratul” a dezvăluit acum motivul incredibil: „Într-o zi, mi-am invitat prietenii acasă...”
Parteneri
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Mediafax.ro
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
StirileKanalD.ro
VIDEO 28 de elevi din Focșani și profesoarele lor, blocați în Dubai după închiderea spațiului aerian
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Wowbiz.ro
Pensia neîncasată înainte de deces în România. Ce se întâmplă cu banii și cine poate intra în posesia lor
Promo
Buget mai mare pentru Erasmus+
Advertorial
Buget mai mare pentru Erasmus+
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Advertorial
Domnica Mărgescu & Roxana Voloșeniuc: complimentele care construiesc
Parteneri
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Wowbiz.ro
Cătălina și Dan sunt cei doi soți care au murit în cumplitul accident din Brăila! Fetița lor, de doar 6 anișori, va crește fără părinți
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Redactia.ro
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Antrenorul Vasile Constantin „Mao” s-a stins din viață la 88 de ani
KanalD.ro
Antrenorul Vasile Constantin „Mao” s-a stins din viață la 88 de ani

Politic

Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Politică 01 mart.
Primul mesaj după asasinarea lui Ali Khamenei venit din Guvernul României. Nicușor Dan nu a transmis nimic după ce Israelul și SUA au atacat Iranul
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Politică 27 feb.
Dragoș Pîslaru spune că Celine Gauer, șefa PNRR, decide la București soarta celor 231 de milioane de euro blocate din cauza pensiilor speciale
Parteneri
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
ZiaruldeIasi.ro
Ce se întâmplă cu prețul produselor din supermarket? Descoperirea făcută de „Ziarul de Iași” printre rafturi
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv
Fanatik.ro
Decizia inspirată pe care a luat-o Sorin Cârțu: „Acum trebuia să fiu în Dubai. S-a dus Cămătaru”. Exclusiv
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului
Spotmedia.ro
Bacterii modificate genetic, noua armă împotriva cancerului