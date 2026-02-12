Chefi la cuțite 2026 începe pe 2 martie. Tot ce trebuie să știi despre show-ul culinar de la Antena 1

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 15

Când începe Chefi la cuțite 2026, sezonul 17

Din 2 martie, Chef Richard Abou Zaki, Chef Alexandru Sautner, Chef Orlando Zaharia și Chef Ștefan Popescu se întorc la masa juraților pentru o nouă rundă de audiții pe nevăzute, dar și în arena aprigelor bătălii pentru amulete, care se va dezvălui telespectatorilor cu o înfățișare proaspătă.

Cine prezintă Chefi la cuțite, sezonul 17

Gina Pistol a fost gazda principală în primele nouă sezoane, beneficiind în sezonul al nouălea de sprijinul lui Speak. Ulterior, în perioada maternității, Gina a fost înlocuită temporar de Irina Fodor.

După revenirea sa în sezonul al zecelea, Gina Pistol a părăsit din nou emisiunea după sezonul 11, iar Irina Fodor a preluat rolul de gazdă permanentă începând cu sezonul 12, stabilind astfel o continuitate în moderarea show-ului.

Cine sunt jurații de la Chefi la cuțite 2026

Richard Abou Zaki, Orlando Zaharia, Ștefan Popescu, Alexandru Sautner sunt jurații de la Chefi la cuțite, sezonul 17.

Cine e Richard Abou Zaki, jurat la „Chefi la cuțite”

Richard Abou Zaki e îndrăgostit de bucătărie încă de când era copil. Gătește de la vârsta de 8 ani, când rămânea singur acasă pentru că mama lui lucra într-o fabrică. S-a născut la Piatra Neamț, dar a plecat în Italia la vârsta de 5 ani.

Și-a început cariera ca chef de partie în celebrul restaurant Le Gavroche, primul restaurant cu 3 stele Michelin din Anglia. După un an și jumătate s-a întors în Italia, la Modena, unde a lucrat ca sous-chef alături de faimosul Chef Massimo Bottura la Osteria Francescana, un restaurant cu trei stele Michelin clasat pe locul 1 pe lista celor mai bune 50 de restaurante din lume de două ori. În prezent deține 4 restaurante.

Cine e Alexandru Sautner, jurat la „Chefi la cuțite”

Alexandru Sautner a început aventura în HoReCa în anul 1991, în Germania. În 1998, și-a deschis acolo primul restaurant, în 2003, pe al doilea și în 2005 pe al treilea. În 2013 se întoarce în țară și inaugurează Caelia, un restaurant aflat pe plaja din Mamaia. La începutul lui 2015 a deschis prima gelaterie artizanală din București, Cremeria Emilia, care ulterior a devenit Gioelia, în prezent având 14 locații. În 2020 a lansat un nou proiect, restaurantul Oliveto, un restaurant cu bucătărie mediteraneană, pe care îl administrează, iar uneori intră și în bucătărie.

Cine e Ștefan Popescu, jurat la „Chefi la cuțite”

Ștefan Popescu și-a descoperit întâmplător dragostea pentru bucătărie, la o vârstă destul de înaintată, însă pasiunea pentru acest domeniul l-a adus rapid în topul celor mai apreciați chefi din România, fiind pentru o perioadă Executive Chef la două dintre cele mai importante hoteluri din Capitală. Și-a dorit să exploreze și să cunoască mai bine și tot ceea ce înseamnă patiserie, așa că a urmat cursurile 3 stars Michelin ale Institutului Paul Bocuse din Franța – „Exclusive Pastry Program”, sub îndrumarea lui Jérôme Langillier, World Champion Pastry Chef 2009.

Cine e Orlando Zaharia, jurat la „Chefi la cuțite”

Orlando Zaharia a lucrat ca bucătar pentru Președinția României, a fost membru în echipa națională de bucătari și cofetari a României, la Erfurt 2012 și Culinary World Cup 2014, iar din 2020 este GM în România pentru compania globală Yarzin-Sella, companie ce oferă servicii „Hight-End Food” pentru cele mai mari companii de High-Tech din lume.

Când se difuzează Chefi la cuțite, sezonul 17

Prezentatoarea show-ului culinar, Irina Fodor, va da startul sezonului 17 Chefi la cuțite, cei patru jurați întrecându-se în competiția cea mai puternică din ringul culinar în fiecare luni, marți și miercuri seara, la Antena 1 și AntenaPLAY.

Care e marele premiu Chefi la cuțite 2026

Antena 1 pune la bătaie un premiu generos, de 30.000 de euro, pentru cel care va reuși să câștige titlul de cel mai bun bucătar, în emisiunea „Chefi la cuțite”.

Cine sunt câștigătorii Chefi la cutițe din anii trecuți

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE