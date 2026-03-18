Ei fiind, de fapt, efectiv mai proști decât Donald Trump, ceea ce abia dacă e la îndemâna doamnei Melania.

Creatorii de șușe, chelnerii prostului gust comun – vedete și dânșii.

Neșcolarizații, analfabeții, tupeiștii, gargaragiii – aidoma. Curvele dau nonstop la microfon, vorba aceea. Curvele de toate sexele, și nu mai sunt puține.

Toți pulifricii, toți necitiții, care n-au ajuns cu lectura nici până la Păcălici și Popa Prostu, toți degustătorii de etichete dau direcții, fac turmă de cretini să-i urmeze.

Spiritul gregar al maselor imbecalizate este atât de dezgustător încât e preferabilă o tortură ca aceea îndurată de bietul Gheorghe Doja oricăror cinci minute on-line pe rețelele preferate ale proștilor cu strigături.

Și ca și cum nu era de ajuns, mai vin și roiurile create de inteligența artificială, săriți, ne atacă boții, cu propagandă potrivită creierelor mici, mai mult mici. Ticăloșii profită.

Așa arată o societate în care toate filtrele care mai țineau proștii la locul lor au dispărut. Educația? Moartă și îngropată. Îi cântă prohodul alde mărețul Breaz, care crede că amantele pesediștilor sunt și ei oameni și bine-merită de la statul vlah și care consideră Holocaustul unul dintre acele „momente mai delicate” din istorie. Și ăsta e rector cu mandate fără număr, fără număr, fără număr, se știe, ca bancnotele lipite pe fruntea lui Minune. Rector, nene! Și fost ministru al culturii sub geniul Dăncilă.

Mass-media? Gunoi și o mână de excepții. Cultura? Nu mai e cazul. Încercați la coprocultură. E vremea grobienilor. E vremea bâlciului. Freak show, direct.

Și creaturile trec și în politică și gloată de gură-cască și proști e destulă. Nivelul discursului public e astăzi demn de guristele din prime-time.

Pionierii jegului sunt depășiți de noile generații de mâncători de maro, cu spume la gură. Nu știu nimic despre nimic, dar au convingeri despre orice. Ei, ele sunt chiar definiția prostiei umane. Nemărginita prostie umană.

Niciodată n-a avut prostia mai multă vizibilitate ca acum, să mulțumim tehno-feudalismului și zeului-ban. Oile, alinierea, după dictarea prop-agit, staaaart, maaaaarș!

