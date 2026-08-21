„Țineți ferestrele închise”. Recomandările DSP Timiș

DSP Timiș avertizează că fumul poate agrava problemele respiratorii, mai ales în cazul persoanelor care suferă de astm sau alte boli respiratorii cronice, dar și al celor cu afecțiuni cardiovasculare.

„Informăm că această situație poate duce la accentuarea simptomatologiei respiratorii în special la persoanele vulnerabile cu patologie respiratorie cronică și cardiovasculară”, a transmis DSP Timiș, potrivit News.ro.

Autoritățile sanitare le recomandă oamenilor să țină ferestrele închise și să reducă deplasările, inclusiv între localități, pentru că vizibilitatea poate fi foarte scăzută. Activitățile în aer liber, inclusiv munca în exterior, ar trebui limitate cât mai mult. În cazul manifestărilor la care urmează să participe multe persoane, precum competiții sportive, festivaluri sau târguri, organizatorilor li se recomandă să ia în calcul amânarea.

O atenție specială trebuie acordată copiilor și persoanelor vârstnice, care ar trebui să petreacă cât mai puțin timp afară și să păstreze geamurile locuințelor închise. Persoanele cu boli pulmonare sau cardiovasculare cronice sunt sfătuite să nu desfășoare activități în exterior. DSP recomandă și purtarea unei măști de protecție respiratorie atunci când deplasările în aer liber nu pot fi evitate. Oamenii care încep să aibă dificultăți de respirație, tuse sau respirație șuierătoare sunt sfătuiți să solicite asistență medicală.

„Aerul e irespirabil și efectiv nu poți sta afară”

Mirosul de ars i-a alarmat pe locuitorii din Timișoara încă de la primele ore ale dimineții. O femeie a povestit pe Facebook că s-a trezit în jurul orei 5.00 din cauza fumului și, speriată, a ieșit imediat din casă pentru a verifica dacă nu izbucnise vreun incendiu în apropiere.

„M-am trezit de la ora 5 într-un miros puternic de fum. M-am speriat, am fugit în curte să văd dacă nu arde ceva”, a scris ea.

Și Emilian Damian Popovici, medic primar epidemiolog, profesor asociat la UMF „Victor Babeș” din Timișoara, spune că mirosul de fum resimțit vineri dimineață este chiar mai intens decât cu o zi înainte.

„E un miros de fum înecăcios în dimineața asta la Timișoara! Parcă mai intens înecăcios decât ieri!”, a scris el pe Facebook.

O altă femeie spune și ea că situația este mai dificilă decât cu o zi înainte. Ea povestește că joi seară a reușit să țină ferestrele deschise doar câteva ore, până când vântul a adus din nou fumul spre oraș.

„Fumul de azi e mai rău decât cel de ieri! Aerul e irespirabil și efectiv nu poți sta afară. Nici în casă nu e prea fain. Până și cafeaua pare să aibă gust de fum”, a scris aceasta pe Facebook.

Fumul îngrozitor vine din Serbia

Pompierii din Timiș au verificat joi zonele din care au venit sesizările populației, însă nu au identificat incendii care să explice norul dens. ISU Timiș a precizat că fumul ar proveni, cel mai probabil, de la incendiile masive de vegetație din zona Dubovac, Serbia, fiind transportat spre România în funcție de direcția vântului și de condițiile meteorologice.

„Din informațiile disponibile, degajările de fum observate în județul Timiș ar putea proveni, cel mai probabil, de la incendiile de vegetație uscată de amploare din zona Dubovac, Serbia”, a transmis ISU Timiș.

Norul de fum poate ajunge astfel peste județul Timiș și poate persista în funcție de circulația maselor de aer.

45 de incendii de vegetație în Serbia. 3.500 de hectare au ars într-o singură zonă

În ultimele zile, în Serbia au fost înregistrate cel puțin 45 de incendii de vegetație. Cel mai puternic incendiu a afectat zona nisipoasă Deliblato, rezervație naturală din nord-estul Serbiei. Aproximativ 3.500 de hectare de vegetație au ars acolo. Alte două incendii importante sunt active în regiunea muntelui Stolovi. Într-o zonă au ars aproximativ 200 de hectare de pădure și vegetație joasă, iar mai la sud au fost afectate aproximativ 60 de hectare de pădure.

Imagini din Serbia, unde incendiile de vegetație au afectat mii de hectareIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 6

Serbia a solicitat sprijinul Rusiei pentru combaterea incendiilor forestiere, pe fondul lipsei aeronavelor disponibile prin mecanismele europene de intervenție. Un avion IL-76P al Ministerului rus pentru Situații de Urgență a aterizat miercuri seară la Niš și a fost trimis joi să participe la stingerea incendiului din rezervația naturală Deliblațka Peščara.

Serbia nu este membră a Uniunii Europene, dar poate primi ajutor prin Mecanismul de protecție civilă al UE. Resursele europene sunt însă solicitate intens în această vară din cauza numărului mare de incendii izbucnite în mai multe țări.

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