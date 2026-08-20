Particule de fum, purtate direct peste frontiera cu România

Echipajele de intervenție s-au mobilizat rapid și au efectuat recunoașteri pe teren în mai multe zone pentru a identifica eventuale focare. În urma verificărilor amănunțite, reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Timiș au transmis că pe teritoriul județului nu au fost semnalate incendii active de amploare care să justifice cantitatea uriașă de fum din atmosferă.

Sursa fenomenului se află, de fapt, peste graniță, în Serbia. Țara vecină se confruntă de mai multe zile cu incendii devastatoare de pădure și vegetație uscată care au mistuit mii de hectare de teren, favorizate de temperaturile extreme și de seceta prelungită, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

Direcția și intensitatea curenților de aer din ultimele ore au purtat masele de aer încărcate cu particule de fum direct peste frontiera cu România, propagându-le rapid deasupra județului Timiș.

Peste o sută de incendii pe zi

Reprezentanții ISU Timiș au făcut un apel la calm către populație, dând asigurări că monitorizează în permanență situația în colaborare cu autoritățile de mediu. Totodată, specialiștii le recomandă persoanelor cu afecțiuni respiratorii, bătrânilor și copiilor să evite expunerea prelungită în spații deschise și să mențină ferestrele închise până la dispersarea completă a norului de fum.

În Serbia, incendiile au făcut prăpăd. În doar șapte zile, la începutul lunii august, au fost înregistrate aproximativ 900 de incendii de vegetație. În cele mai dificile zile, au fost peste o sută pe zi. Cele mai amenințate zone, unde focul nu s-a oprit de mai bine de trei săptămâni, sunt Deliblatska peščara și Stolovi.

Alături de pompieri, silvicultori și voluntari, la operațiunile de stingere participă și membri ai Forțelor Armate Sârbe, inclusiv echipaje ale unităților de elicoptere.

Echipajele elicopterelor lucrează în condiții extreme, petrecând adesea 12 ore pe zi în acțiune, concentrându-se constant pe siguranță și eficiență.

Elicopterele Mi-17 pot transporta aproximativ trei tone și jumătate de apă, iar un ciclu complet de stingere durează opt până la zece minute, în funcție de distanța până la sursa de apă.

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