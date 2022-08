Agenţia Protecţiei Civile a pregătit spații de cazare în școli pentru persoane nevoite să-şi părăsească locuinţa după ce rafale violente de vânt şi ploi torenţiale au afectat regiunea între zona de coastă şi oraşul turistic Florenţa.

Un bărbat a murit la Lucca, iar o femeie la Carrara, din cauza unor copaci doborâți de vânt, spune presa locală.

⚡️Today, Italy also suffered from hurricane winds. Media reports two dead.



In Tuscany, the storm was so strong that it spun the Ferris wheel in the commune of Piombino.