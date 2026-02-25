În materialele publicate pe social media, acesta formulează recomandări care, în lipsa unei pregătiri medicale acreditate și a unei baze științifice solide, pot influența deciziile privind sănătatea fizică ale persoanelor care apelează la serviciile sale.

Ministerul Sănătății a transmis, la solicitarea Libertatea, că terapia Reiki nu este acreditată și nici avizată de instituție. De asemenea, ministerul a precizat că nu există un registru omologat al practicienilor care desfășoară astfel de activități, ceea ce înseamnă că aceste servicii nu sunt reglementate în cadrul sistemului medical oficial.

„Primele incursiuni în univers”

George Biga povestește pe site-ul său, unde își promovează serviciile de terapeut Reiki, că prima întâlnire cu meditația a avut loc la vârsta de 10 ani.

George Biga a descoperit această terapie acum 10 ani. Foto: Arhivă personală

El evocă influența nașului său de botez, pasionat de terapii alternative, arte marțiale și meditație, care îi vizita frecvent familia. Discuțiile purtate în acele întâlniri sunt descrise drept primele contacte cu un univers spiritual care avea să îl preocupe ulterior.

„Acele momente au devenit primele mele incursiuni într-un univers care avea să mă atragă din ce în ce mai mult”, povestește Biga.

Potrivit propriei relatări, momentul decisiv s-ar fi produs după ce nașul i-a oferit câteva cărți.

Răsfoindu-le, acesta spune că a fost atras de imaginea unui „maestru enigmatic”. Aproximativ trei decenii mai târziu, Biga susține că l-ar fi regăsit în materialele de inițiere Reiki, descoperind că figura care îl impresionase în copilărie reprezenta, în interpretarea sa, „un ghid spiritual” pe care nu îl conștientizase la acel moment.

Biga promitea în 2015 să revoluționeze piața jocurilor video

Deși pe site-ul său este amplu relatată o poveste despre întâlnirea simbolică cu un „maestru” și despre parcursul său spiritual, terapeutul Reiki nu oferă informații privind experiența sa profesională reală.

În urmă cu aproximativ un deceniu, George Biga era prezentat drept unul dintre românii care promiteau să aducă o schimbare în industria jocurilor video.

Proiectul său, Glue Engine, era descris ca un motor grafic menit să le permită utilizatorilor să creeze jocuri cu ușurință, inclusiv prin intermediul unor instrumente de programare accesibile.

„Vom avea un marketplace, de unde userii care n-au mai făcut jocuri niciodată pot cumpăra modele 3D, pe care cei care sunt mai avansaţi le pot urca pentru vânzare”, a declarat George Biga, creatorul Glue Engine, conform unui material apărut în Adevărul în 2015.

De atunci și până astăzi nu s-a mai auzit nimic despre produsul lui Biga.

Terapeutul Reiki promova parfumuri și lumânări hand-made

În perioada 2019-2023, Biga a administrat o pagină de Facebook denumită „George Lifestyle” unde promova diverse parfumuri, vorbind acolo, printre altele, despre stil, îngrijire, sănătate și bunăstare.

„Atunci când deschizi un flacon de parfum este foarte important să-ți pui o dorință ascunsă. Peste 1.000 de iubitori de parfumuri au fost LIVE cu noi aseară când am prezentat parfumul (brand)”, se lăuda Biga într-o postare din noiembrie 2021.

George Biga, promovând parfumuri în 2021

În anul următor, acesta s-a reprofilat pe crearea de lumânări.

„Arta meșteșugului. Ceara de palmier a fost din ce în ce mai folosită ca înlocuitor pentru ceara de parafină în fabricarea lumânărilor, cosmetice, săpunuri și lubrifianți”, conform unei postări datate din 2022.

Folosește ceară de palmier în fabricarea lumânărilor. Foto: captură de ecran George Lifestyle

Tot în aceeași perioadă, Biga publica pe YouTube materiale în care oferea sfaturi adresate bărbaților interesați de tehnici de atracție, dar și femeilor care își doreau să își găsească un partener.

Pe același canal aborda și teme variate din zona stilului de viață și a sănătății, discutând, de exemplu, despre utilizarea bicarbonatului de sodiu sau despre presupusele efecte ale cafelei cu lapte asupra organismului.

Și-a făcut și un canal de YouTube prin care oferea sfaturi despre atragerea sexului opus

Biga nu s-a bucurat nici aici de prea mult succes, videoclipurile sale având un număr scăzut de vizualizări.

Trei ani la STB București, după care s-a mutat la TAROM

În paralel cu perioada în care își promova parfumurile online, George Biga figura ca specialist marketing în cadrul Societății de Transport București (STB), compania care administrează transportul public din Capitală.

Potrivit informațiilor publicate de acesta pe LinkedIn, a ocupat funcția în intervalul 2020-2023.

Ulterior, după plecarea de la STB, Biga a fost angajat la TAROM, compania aeriană deținută de statul român.

Conform descrierii făcute chiar de el, atribuțiile sale includeau „urmărirea, monitorizarea și modificarea continuă a programelor de lucru ale echipajului de cabină și ale echipajului de zbor în timpul operațiunilor zilnice”, precum și „monitorizarea punctualității echipajelor la check-in pentru zboruri și alte sarcini”.

Experiența profesională a lui George Biga

La TAROM, Biga a lucrat un an și o lună, conform datelor prezente pe Linkedin.

Onorarii de câteva sute de lei pentru terapie Reiki

Începând din 2024, Biga se prezintă drept terapeut holistic și afirmă că practică Reiki, metodă de origine japoneză care presupune transmiterea unei „energii universale” prin intermediul palmelor, cu scopul de a stimula capacitatea naturală de vindecare a organismului.

George Biga în cabinet taxa o ședintă și cu câteva sute de lei. Foto: Arhivă personală

În schimbul acestor servicii, Biga percepe tarife de câteva sute de lei pentru ședințe desfășurate fie la cabinet, fie la distanță, potrivit informațiilor publicate pe site-ul său.

De asemenea, acesta oferă consultații care includ recomandări referitoare la ceea ce descrie drept „programe negative induse”, precum farmece, blesteme, magie sau „argint viu”.

Prețurile practicate de George Biga. Foto: captură de ecran

Ministerul Sănătății: această terapie nu este avizată sau autorizată

Contactați pentru un punct de vedere, oficialii Ministerului Sănătății au transmis că acest tip de terapie nu figurează în catalogul său, prin urmare nu este autorizat și nici avizat.

„Nu se regăseşte nici în Catalogul național de programe de studii complementare destinate medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor, aprobat prin Ordinul ministrului sănătății nr. 418/2005, neexistând, astfel, un program de formare profesională acreditat de Ministerul Sănătății care să permită dobândirea unei competențe sau a unui atestat profesional în acest domeniu”, au declarat reprezentanții instituției.

De asemenea, cei de la Ministerul Sănătății au mai transmis că nu autorizează practicienii Reiki.

„În ceea ce priveşte existența unui registru al practicienilor Reiki, precizăm că Ministerul Sănătății nu autorizează practicieni Reiki și nu eliberează documente de liberă practică, astfel încât nici nu gestionează un registru sau un centralizator al persoanelor care practică această tehnică”, a mai punctat Ministerul Sănătății.

George Biga nu a răspuns la întrebările care i-au fost adresate de reporterul Libertatea până la publicarea acestui material.