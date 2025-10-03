„Musk de România”. George Simion, ironizat pe internet după ce a anunțat că își închide contul de Netflix

Simion boicotează Netflix la fel ca Elon Musk

George Simion le-a cerut românilor vineri, 3 octombrie, într-un mesaj postat pe X, să-și anuleze abonamentele de Netflix.

„Tocmai mi-am anulat abonamentul la Netflix și îi îndemn pe toți să facă același lucru. Netflix nu este altceva decât o platformă pentru propaganda bolnavă woke și pro-transgender. Ajunge!”, a scris vineri dimineața George Simion pe X.

La motivele pentru care a decis să anuleze abonamentul, întrebarea de rutină pe care Netflix o adresează abonaților atunci când decid să anuleze subscripția, George Simion a bifat căsuța „Altele” și a scris „transgender propaganda”.

❌I just canceled my @netflix subscription, and I urge everyone to do the same.#Netflix is nothing more than a platform for woke and pro-transgender sick propaganda.

NO MORE!#NetflixCanceled pic.twitter.com/Ym5HsnyXz7 — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) October 3, 2025

Liderul AUR s-a alăturat astfel boicotului lansat de miliardarul Elon Musk. Şeful Tesla i-a îndemnat miercuri, 1 octombrie, pe cei 227 de milioane de abonaţi ai săi de pe X să renunţe la platforma Netflix, ca reacţie la serialul animat „Dead End: Paranormal Park”, care urmăreşte aventurile unui adolescent transgender.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

„Anulaţi Netflix pentru sănătatea copiilor voştri”, a scris Musk pe reţeaua sa socială X.

Cancel Netflix for the health of your kids https://t.co/uPcGiURaCp — Elon Musk (@elonmusk) October 1, 2025

„Este inacceptabil”, a reacţionat Musk comentând la observaţia unui utilizator care i-a reamintit că serialul este destinat unui public cu vârsta de peste 7 ani.

Campania, începută pe 1 octombrie 2025, a determinat mii de utilizatori să publice confirmări de anulare și a contribuit la o scădere a acțiunilor Netflix.

George Simion, ținta ironiilor pe internet

Decizia lui George Simion a generat un val de reacții în spațiul online, majoritatea ironice. Liderul AUR a fost acuzat că a copiat gestul lui Elon Musk.

„Musk de România”, e menționează într-un comentariu. „Ai postat la mai mult de 12 ore după Musk. Ce faci? De ce nu esti atent? Pune AI-ul la treabă! Cum posteaza el ceva, traduce postul și îl afișează la tine la maxim 30 de minute, că te faci de râs!”, i-a comentat altcineva, în timp ce un alt internaut îi spune: „A postat Musk ceva despre Netflix, hopa și tu copiezi ca un cățel cuminte”.

„Dacă crezi că a vedea un film pe Netflix te face gay sau transgender, problema nu este filmul. S-ar putea să ai probleme pe care doar un psiholog calificat le poate rezolva”, a scris un alt internaut.

Cineva i-a spus să își închidă și contul pe Facebook: „La fel și Facebook-ul, închide-l și pe ăla”.

„Wtf, Netflix are probleme cu siguranță, însă asta nu este una dintre ele”, i-a transmis o altă persoană lui Simion.







Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE