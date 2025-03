În realitate, „Adolescence” era deja în producție când s-a petrecut atacul din Southport de anul trecut, unde trei copii au fost uciși și alți zece răniți la un eveniment de dans cu tema Taylor Swift.

În postarea distribuită de Musk se spunea că echipa serialului „a schimbat rasa criminalului real” pentru a-l transforma într-un „băiat alb” radicalizat online de mișcarea pentru drepturile bărbaților.

Reacțiile utilizatorilor platformei X

În pofida informațiilor false din postare, Elon Musk a distribuit-o și a notat: „Wow”, conform site-ului de știri HuffPost. Reacția lui Musk a fost aspru criticată de internauți.

„Amplificarea nesăbuită a dezinformării de către Elon Musk, cum ar fi afirmația falsă că «Adolescence» se bazează pe atacul din Southport, alimentează divizarea și distorsionează realitatea. Serialul a fost în producție înainte de incident, abordând chestiuni mai largi ale infracțiunilor comise cu cuțitul și ale culturii incel, nu un singur caz. Tendința lui Musk de a dezinforma pe X este periculoasă”, a replicat un utilizator al platformei X.

„Numărul absurdităților virale care sunt postate ca știri pe această aplicație, adesea amplificate de Elon Musk, este uluitor. «Adolescence» nu se bazează pe atacul din Southport sau pe un singur caz. Filmul era deja în producție și în curs de filmare înainte ca atacul din Southport să aibă loc”, a mai precizat un alt utilizator.

„Un nonsens absolut.

1) nu există niciun autobuz în serial.

2) a fost filmat înainte de Southport.

3) Stephen Graham este multirasial.

Verificați faptele înainte de a răspândi informații false”, a mai reacționat un alt internaut.

„Nimic din toate acestea nu este adevărat. Nu există niciun autobuz, nu se bazează pe cazul Southport, de fapt, nu se bazează pe niciun caz anume, ci pe efectele pe scară largă ale infracțiunilor comise cu cuțitul în Regatul Unit. Aceste afirmații au fost deja dezmințite de MULTE ori”, a mai spus un internaut.

„Adolescence” este numărul 1 pe Netflix

HuffPost a contactat reprezentanții lui Elon Musk și Netflix pentru comentarii.

Stephen Graham, care joacă rolul principal și este co-creator al serialului „Adolescence”, a vorbit despre sursa sa de inspirație pentru serial, insistând că nu s-a bazat pe nicio crimă comisă de un adolescent.

„Am citit un articol în ziar despre un băiat care a înjunghiat o tânără până la moarte”, i-a povestit el lui Jimmy Fallon. „Apoi, câteva luni mai târziu, la știri, a apărut un material despre un alt băiat care a înjunghiat o tânără până la moarte.

„Și acestea s-au petrecut în două colțuri diferite ale țării. Și dacă sunt sincer cu voi, m-a durut inima. Și mă gândesc: «În ce fel de societate trăim în momentul de față, în care băieți tineri înjunghie fete tinere?»”.

Amintim că serialul „Adolescence”, care e numărul 1 pe Netflix, urmărește povestea familiei Miller, a cărei viață este dată peste cap atunci când fiul lor de 13 ani, Jamie (interpretat de Owen Cooper), este arestat sub acuzația de crimă asupra unei colege de școală.

