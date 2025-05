Premierul polonez Donald Tusk a reacționat dur, pe platforma X: „Rusia este fericită. Nawrocki și omologul său român prorus, George Simion, pe o scenă cu cinci zile înainte de alegerile prezidențiale din Polonia și România. Totul e clar”.

Replica lui George Simion nu a întârziat.

Pe aceeași platformă, candidatul AUR la Președinția României a postat o fotografie în care Donald Tusk apare alături de Vladimir Putin, însoțită de mesajul: „În această fotografie este omul lui Putin în Polonia. Întreaga Europă știe asta. Nimeni nu mai crede minciunile și ipocrizia ta, Donald!”.

In this photo is Putin's man in Poland.

The whole of Europe knows it.

Nobody believes your lies and hypocrisy anymore, Donald! pic.twitter.com/KCT91bLt3F — 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 13, 2025

Prezența lui George Simion la mitingul lui Nawrocki a fost criticată dur de politicienii polonezi din opoziție, care l-au acuzat de simpatii proruse.

Cu toate acestea, George Simion a susținut de pe scenă că vizita sa este un gest de solidaritate între „frați” și că va continua să sprijine candidatura lui Nawrocki: „Mi-am întrerupt campania în România pentru a fi aici, alături de voi. […] Vă promit că, în calitate de nou președinte român, voi veni zilnic pentru a face campanie pentru Karol Nawrocki”.

Recomandări Ce au pățit alte țări care au ales extremiști la conducere. Cazurile Greciei, Ungariei și Slovaciei sunt dureroase

Oamenii prezenți la miting au strigat numele lui Donald Trump, „Bravo”, dar și numele lui George Simion.

Vizita lui George Simion în Polonia a stârnit reacții puternice pe scena politică din această țară.

Urmărește cel mai nou VIDEO Politică Cum au fugit miniștrii de jurnaliști la Guvern, în timp ce presa îi aștepta în altă parte, după ce Cătălin Predoiu a decis ca ziariștii să nu mai aibă acces la ședința de Guvern | VIDEO

Urmărește-ne pe Google News