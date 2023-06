Un înalt oficial al lui Comisiei Europene, patronul unui resort de lux în Bali, devăluie Politico

Koopman, care este plătit cu 17.700 de euro pe lună net, a cumpărat, în 2009, Munduk Moding Plantation Nature Resort&Spa din Bali.

Stabilimentul, al cărui proprietari sunt, oficial, membrii familiei înaltului oficial european, este prezentat drept o locație „eco-luxuriantă”, renumită pentru „piscina infinită”.

Contactat de Politică, un angajat al hotelului l-a identificat pe Koopman drept „proprietar”, iar o postare pe blogul său, din aprilie 2022, în care este văzut întâlnindu-se cu demnitari locali, spune că este „nimeni altul decât” proprietarul lui Munduk.

Organul executiv al Uniunii Europene cere tuturor angajaților să-și prezinte „activitățile externe” spre control, o încercare de a identifica posibilele conflicte de interese înainte ca acestea să devină o problemă.

Însă Comisia Europeană nu vede nimic în neregulă. „A fi proprietar nu înseamnă a face ceva (o activitate), în sensul unei investiții de timp care ar putea avea un impact asupra îndeplinirii sarcinilor de serviciu”, a transmis un purtător de cuvânt, la solicitarea Politico.

Organismul nu vede nicio problemă niciun conflict de interese perceptibil, în ciuda responsabilității profesionale pentru relațiile cu Asia, de exemplu.

Comisia a recunoscut că familia „este în contact cu echipa de conducere”, iar „aceste contacte iau o cantitate limitată din timpul directorului general și nu interferează cu activitatea sa la Comisie”.

Michael Jäger, de la Asociația Europeană a Contribuabililor, a cerut, însă, Comisia UE „să facă eforturi pentru clarificare”.

Koopman este un apropiat al președintelui Comisiei UE și a postat o fotografie comună pe Twitter chiar duminică după-amiază.

