Potrivit Arena EV, această schimbare promite să elimine frustrările asociate cu sistemele vocale actuale, care adesea nu înțeleg comenzile simple.

Sistemele de asistență vocală din mașini au fost adesea o sursă de nemulțumire pentru șoferi. Tehnologiile anterioare, inclusiv Google Assistant, au devenit cunoscute pentru interpretarea greșită a comenzilor și procesarea lentă a solicitărilor.

Noul sistem integrat în Mercedes-Benz User Experience (MBUX)

Noua tehnologie, dezvoltată în 10 luni, ar trebui, în teorie, să fie peste simpla navigație. Poate căuta un restaurant italian și, când este întrebat despre selecția de vinuri, poate oferi opțiunea de a efectua un apel direct către locație.

Conform sursei citate, fiecare căutare a unei locații este sortată după distanță și afișată cu media rating-urilor de pe Google și numărul de recenzii, permițând șoferului să ia decizii fără a atinge ecranul.

Mercedes CLA electric: Specificații și disponibilitate

Noul CLA electric este construit pe o arhitectură de 800 de volți, permițând o încărcare foarte rapidă. Mercedes susține că poate adăuga peste 320 km de autonomie în doar 10 minute.

Modelul de bază CLA 250+ ar trebui să ofere o autonomie de peste 560 km și va avea un preț de aproximativ de 55.000 de dolari când va fi lansat în SUA.

În Europa, CLA este deja disponibil, cu prețuri începând de la aproape 56.000 de euro pentru 250+, în timp ce modelul de top 350 4MATIC costă aproximativ 60.400 de euro.

Impactul asupra industriei auto

Deși Mercedes va fi primul producător care va introduce Gemini, Google promite să implementeze AI-ul în toate vehiculele compatibile cu Android Auto.

Acest lucru înseamnă că milioane de proprietari de mașini vor beneficia în cele din urmă de un asistent AI mai inteligent.