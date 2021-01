Știri România GRAFIC. Ce salarii câștigă profesorii în Europa. Care sunt țările care plătesc cel mai bine, unde se află România și cine stă mai rău De Andreea Archip, . Ultimul update Luni, 11 ianuarie 2021, 16:20

Ministrul educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat săptămâna trecută pentru Școala 9 că nu va susține creșterea salariilor profesorilor, ci creșterea costului standard per elev dedicat cheltuielilor materiale a școlilor. În comparație cu celelalte țări europene, țara noastră este într-adevăr în coada ierarhiei la capitolul salarii. Sunt doar șase țări ale UE care îi plătesc pe începători mai puțin de 9.000 de euro pe an: Bulgaria, Letonia, Ungaria, Polonia, Slovacia și România. Aceste țări au și cel mai mic PIB per capita.