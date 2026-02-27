Fenomenul este cauzat de protocoalele stricte din pandemie, care au presupus sigilarea cadavrelor în saci dubli de plastic și înfășurarea ermetică a sicrielor pentru a preveni răspândirea virusului, potrivit publicației Daily Times.

Autoritățile locale au aprobat o operațiune în două etape: mai întâi, exhumarea și îndepărtarea plasticului de protecție, urmată de reînhumarea rămășițelor pentru a permite descompunerea naturală.

Operațiunea, devenită urgentă din cauza lipsei de spațiu în cimitirul din Kavala, va fi realizată gratuit și sub stricte măsuri de siguranță sanitară.

Reprezentanții autorităților au dat asigurări că măsurile adoptate vor pune pe primul loc siguranța, demnitatea și transparența, vizând totodată o administrare eficientă a spațiului din cimitir, în contextul provocărilor actuale privind practicile de înmormântare de după pandemie.

