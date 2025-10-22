Printre aceștia apare și Gregorio Fazzone, administrator în mai multe firme românești controlate de milionarul Vaja Jhashi, deținător a mai multor cetățenii și apropiat de Vladimir Plahotniuc.

Rețeaua de contrabandă cu petrol iranian

Rețeaua internațională de contrabandă, sancționată de SUA și asociată cu finanțarea terorismului internațional, cuprinde mai multe persoane și numeroase companii-paravan care operau nave de transport petrolier. 

Mecanismul consta în amestecarea petrolului iranian (aflat sub embargo) cu cel indian pentru a-i ascunde originea și falsificarea documentelor pentru exportul acestuia în întreaga lume. Navele operau după modelul „flotei fantomă” folosite și de Federația Rusă pentru a-și vinde produsele petroliere.

În fruntea listei de sancțiuni figurează ucraineanul domiciliat în Elveția Viktor Sergiyovich Artemov (născut în 1975, în URSS), împreună cu toate firmele sale, cele 11 tancuri petroliere cu care efectua transporturile și directorul uneia dintre firmele sale, elvețianul  Gregorio Fazzone (născut în Italia, în 1959).

Artemov a lucrat în această rețea împreună cu Mohamed El Zein, un finanțator-cheie și membru al Hezbollah. El Zein a fost implicat în coordonarea vânzărilor de petrol  folosind facturi falsificate de la companii-fantomă pentru a ascunde originea tranzacțiilor, potrivit Trezoreriei SUA. Cei doi ar fi coordonat, împreună cu regimul iranian și cu asistența cetățeanului iranian Rouzbeh Zahedi, care și-a folosit companiile pentru a transfera fonduri către membrii IRGC-QF și Hezbollah.

Artemov este considerată persoana care supraveghează o mare parte din această vastă rețea internațională de companii-fantomă care transporta ilegal petrol iranian în străinătate contribuind astfel la finanțarea Hezbollah și al IRGC-QF. 

Ava Petroleum Services SA din Elveția este una dintre firmele pe care, începând cu 2022, Artemov a folosit-o pentru vânzarea de petrol ilicit. Iar Gregorio Fazzone este unicul membru al consiliului de administrație și CEO al Ava Petroleum. 

Afacerile românești ale finanțatorului Hezbollah

Pe lângă mai multe companii pe care le coordoenază în Elveția, pe italianul cu cetățenie elvețiană Gregorio Fazzone l-am regăsit și în România ca administrator al firmei Heliosagri International SA. Firma românească a fost fondată în anul 2017 la București și are ca obiect principal de activitate „închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate”.

Heliosagri International SA a fost fondată ca SRL în anul 2017 de un offshore din Insulele Cayman și un cetățean singaporez. Doi ani mai târziu este preluată de offshore-ul cipriot Trezeme Limited și de Global Grain International SRL (înființată la București în 2016 și deținută tot de Trezeme Limited care este controlată, la rândul ei, de Vaja Jhashi, iar administrator a fost numit Gregorio Fazzone.

Dar Gregorio Fazzone este prezent în România din 2014, când a fost deschisă, la București, firma Floarea International SRL. Asociații firmei, cu obiectul de activitate de „fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale” erau cetățeanul american cu origini cecene Arbi Mamedovich Misserbiev și firma elvețiană Delta Commodity & Financial Services (deținută tot de Vaja Jhashi), iar administrator era Gregorio Fazzone (care și reprezenta firma elvețiană). 

În același an, Floarea International SRL preia Biodil Production SRL (fabrica de ulei din Țăndărei), administrată tot de Gregorio Fazzone până în 2023, când este înlocuit cu Dounia Marguerite Bender, parteneră cu elvețianul și în alte afaceri (TOI Commodities SA și Visions Holding SA controlate de milionarul Vaja Jhashi și care dețin mai multe active în Republica Moldova).

Țepuitul Adrian Porumboiu

Gregorio Fazzone, un elvețian care administrează firme românești, sancționat internațional pentru finanțarea Hezbollah. Partener cu milionarul georgian Vaja Jhashi
Adrian Porumboiu. FOTO: Hepta

Delta Commodity & Financial Services a cumpărat, în 2015, de la cunoscutul Adrian Porumboiu (fost patron al FC Vaslui), grupul de firme Racova SA. Din partea firmei elvețiene, contractul a fost semnat chiar de Vaja Jhashi. În grup funcționau companiile cu profil agricol Agrocomplex Bârlad, R-Agro, Ulerom, Mopan Vaslui și Comcereal, toate băgate în insolvență. Toate aceste firme dețineau aproape 50.000 de hectare de teren lucrate la nivel industrial, ferme, fabrici de panificație, de ulei, vinificație, hoteluri și construcții industriale 

La scurt timp, proprietarii terenurilor arendate nu și-au primit drepturile ce li se cuveneau prin contract, iar Adrian Porumboiu a acuzat noii proprietari că sunt de fapt un grup infracțional interesat doar de subvențiile APIA. Porumboiu mai acuza că, potrivit contractului, firma elvețiană trebuia să achite în totalitate datoriile fostului grup Racova, ceea ce nu s-a întâmplat. Însă milioane de euro de la APIA ar fi ajuns în conturile noilor proprietari ai afacerilor lui Porumboiu.

În 2016, Delta Commodity & Financial Services a vândut o mare parte din active către firma Babylon Overseas (FZE) din Emiratele Arabe și fondată de moldoveanul Ghenadie Ostrovețchi, care avea legături cu grupul Trans Oil din Republica Moldova, grup controlat tot de Vaja Jhashi. 

Când a fost radiată, în 2023, Racova SA era deținută de Susiyu Ltd din Insulele Virgine Britanice.

Într-un interviu recent, Porumboiu a dezvăluit că a auzit de Plahotniuc în 2014 când, ca să evite insolvența, a decis să apeleze la o refinanțare. O firmă mare de consultanță i-a recomandat grupul Trans-Oil din Republica Moldova, patronat de Vaja Jhashi. Abia după ce și-a vândut afacerea Porumboiu și-a dat seama „că la Trans-Oil jupânul era Plahotniuc și acel georgian (patronul firmei) era doar interfața”.

Vaja Enricovich Jhashi, milionarul ruso-georgian-moldovean

Vaja Enricovich Jhashi, milionarul ruso-georgian-moldovean
Vaja Enricovich Jhashi. FOTO: Trans-Oil

Toate aceste firme prezente în România (inclusiv offshore-ul cipriot Trezeme Limited) fac parte din grupului agro-industrial Trans-Oil, cel mai mare jucător de profil din Republica Moldova, condus și controlat de milionarul Vaja Enricovich Jhashi.

Vaja Enricovich Jhashi, s-a născut în Georgia, pe vremea URSS, iar tatăl său era diplomat. Din acest motiv a locuit mult în Statele Unite unde a urmat școala, iar apoi și-a satisfăcut stagiul militar obligatoriu ca militar rus în Afganistan. A absolvit Institutul țărilor din Asia și Africa de pe lângă Universitatea de Stat din Moscova și apoi a lucrat în Egipt. La sfârșitul anilor 90 și-a început afacerile legate în special de agricultură și s-a stabilit permanent în Republica Moldova, având triplă cetățenie, rusă, moldovenească și americană.

Vaja Jhashi a fost membru al Consiliului de Administrare al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri a lui Vlad Plahotniuc, dar și consilier al premierului Pavel Filip în probleme economice pentru regiunea țărilor arabe. Jhashi a mai fost și prim-vicepreședinte al Consiliului de Administrație al băncii Victoriabank, când președinte era Vladimir Plahotniuc, dar și acționar la OTIV Prime Holding, companie care îi aparținea tot mafiotului Plahotniuc. 

Mâna dreaptă din Trans Oil a magnatului Jhashi, Mihail Caraseni, a fost consilier pe probleme economice al președintelui Igor Dodon. Mihail Caraseni este și fratele fostului deputat al Partidului Democrat (partidul lui Plahotniuc), Demian Caraseni. 

În urmă cu mai mulți ani, Vaja a recunoscut că se cunoaște cu Plahotniuc de multă vreme dar a negat că acesta ar fi fost implicat în afacerile sale.

Trans-Oil din Republica Moldova a fost deschisă în 1997, ca filială a firmei Trans Oil Ltd din SUA. În 2005, în firmă apare ca unic asociat Vaja Jhashi, dar cu numele scris Vazha Dzhashi, și ca fiind cetățean al Federației Ruse. În 2006, Dzhashi cedează dreptul de proprietate asupra Trans-Oil către firma elvețiană Visions Holding SA (care o avea ca directoare pe rusoaica Evghenia Ursu, iar pe Gregorio Fazzone președinte CA). 

În România, Vaja controlează prin Trezeme Limited din Cipru companiile Global Grain International SRL, Aragvi Sea Terminal SRL (fondată în 2024 de Vaja Enricovich Jhashi și basarabeanul Rodion Mușinschi) și Heliosagri Internațional SA.

Trezeme Limited mai deține și în Republica Moldova firma Uleinord SRL. 

Frial din portul Constanța. FOTO: Trans-Oil
Frial din portul Constanța. FOTO: Trans-Oil

Trans-Oil Group, controlat de Vaja Jhashi, este un conglomerat agroindustrial care se ocupă cu producția de ulei vegetal, cu manipularea și depozitarea cerealelor, cu comerțul internațional cu mărfuri și producția de făină. Trans-Oil deține mai multe fabrici de ulei vegetal (trei în Republica Moldova, una în România și una în Serbia) pe care îl comercializează sub mărcile „Floris” și „Iskon”.

Ca exportator de cereale, Trans-Oil este unul dintre cele mai mari din regiune operând 49 de unități de depozitare în Republica Moldova, România și Serbia, cu o capacitate totală de peste 1 milion de tone.  

Trans-Oil deține și terminale portuare în Reni (Ucraina), Giurgiulești (în Republica Moldova unde practic deține monopolul), Pancevo și Backa Palanka (ambele în Serbia) și, mai nou, Terminalul Frial din Portul Constanța, prin care oferă servicii de depozitare și manipulare a cerealelor, dar și transbordare a petrolului.

Legături cu fosta viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei

Emma Tăbârță. FOTO: captură video jurnaltv.md
Emma Tăbârță. FOTO: captură video jurnaltv.md

Terminalul Frial a fost achiziționat prin firma Aragvi Sea Terminal SRL care a cumpărat 96,25% din Frial SA. Printre administratorii Frial SA se numără Ion Echim (fost director adjunct la Consiliul Concurenței din Moldova), implicat în mai multe firme cu profil agricol din Republica Moldova. Echim este soțul fostei viceguvernatoare a Băncii Naționale a Moldovei, Emma Tăbârță, demisă în martie 2015 pentru „gestionarea proastă, cu consecințe atât de grave pentru sistemul bancar” (aceasta era responsabilă de reglementarea și supravegherea sectorului bancar în perioada octombrie 2008 – martie 2015, inclusiv în perioada în care Plahotniuc a „furat miliardul”). 

Un an mai târziu, Emma Tăbârță a fost reținută și apoi învinuită în dosarul „Laundromatul rusesc” în care a fost cercetată spălarea a 22 miliarde de dolari proveniți din Rusia. Acum doi ani, Emma Tăbârță a fost achitată. Deși în trecut a negat că afacerile sale ar avea legătură cu Trans-Oil-ul lui Vaja Jhashi, Ion Echim administrează acum una dintre afacerile milionarului din România. 

Pe lângă afacerile din agricultură, Echim mai este asociat, în Republica Moldova, cu președintele CA al Frial SA, Marius Ionuț Bolma, în Grupul pentru Despăgubiri în Asigurări SRL. Echim controlează și firma de transporturi de mărfuri Ocean Warrior Limited din Londra.

Un alt personaj interesant, membru în CA al Frial SA, este Rodion Mușinschi (administrator și în compania-mamă, Aragvi Sea Terminal SRL) care mai coordonează, împreună cu niște ruși și alți angajați ai Trans-Oil, trei firme din Slovacia (Jaren srl, Minak sro și SILA SK sro).

Delta Commodity & Financial Services (administrată de Gregorio Fazzone) a fost implicată în afaceri cu producția de ulei și cu produse petroliere și în țara natală a lui Vaja, Georgia, ca acționar majoritar al firmei Iveria Oil International. Firma gruzină se afla în anturajul unor controversați afaceriști și politicieni din Georgia.

