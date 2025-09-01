Greta Thunberg, parte din echipajul noii flotile

Zeci de vapoare ale ”Global Sumud Flotilla” – ”sumud” înseamnă ”rezistenţă” în arabă – care au plecat duminică de la Barcelona către Fâşia Gaza cu ajutor umanitar şi sute de activişti propalestinieni între care se află şi suedeza Greta Thunberg, s-au întors în portul de plecare din Barcelona.

Global Sumud Flotilla, organizatorul misiunii, a explicat: „Din cauza condițiilor meteorologice periculoase, am efectuat un test pe mare și apoi ne-am întors în port pentru a lăsa furtuna să treacă. Acest lucru a dus la o întârziere a plecării noastre pentru a evita complicațiile cu navele mai mici.”

Decizia a fost luată pentru a asigura siguranța participanților și succesul misiunii. Organizatorii urmează să se întâlnească pentru a decide când vor relua călătoria.

Aproximativ 20 de nave au părăsit Barcelona duminică cu scopul de a deschide un coridor umanitar către Gaza. Printre participanți se numără activista de mediu Greta Thunberg, actorii Liam Cunningham și Eduard Fernandez, precum și politicieni europeni.

Misiunea își propune să ajungă în Gaza la mijlocul lunii septembrie, după ce două încercări anterioare au fost blocate de Israel în iunie și iulie.

Recomandări Ce trebuie să facă România ca să primească din partea UE hub-ul maritim la Marea Neagră. Interviu cu analistul Mihai Chihaia

Națiunile Unite au declarat stare de foamete în Gaza în august, avertizând că 500.000 de persoane se află într-o situație „catastrofală”.

Israelul a blocat deja alte două încercări de a livra ajutoare

Conflictul actual a început pe 7 octombrie 2023, când atacul Hamas asupra Israelului a dus la moartea a 1.219 persoane. Răspunsul militar israelian a provocat cel puțin 63.459 de morți în Gaza, majoritatea civili, potrivit Ministerului Sănătății din Gaza, cifre considerate fiabile de ONU.

„Aceasta va fi cea mai mare misiune de solidaritate din istorie, cu mai mulți oameni și mai multe nave decât toate încercările anterioare la un loc”, a declarat activistul brazilian Thiago Ávila, la Barcelona, cu o săptămână înainte de plecarea anunțată a flotilei.

Israelul a blocat deja două încercări ale activiștilor de a livra ajutoare cu nave către Gaza, în iunie și iulie. În iunie, 12 activiști aflați la bordul velierului Madleen au fost interceptați de forțele israeliene la 185 km vest de Gaza. Pasagerii, printre care și Thunberg, au fost reținuți și, în cele din urmă, expulzați.

În iulie, 21 de activiști din 10 țări au fost interceptați în timp ce încercau să se apropie de Gaza la bordul unei alte nave, Handala.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE