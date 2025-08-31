Navele vor porni din portul spaniol pentru a „deschide un coridor umanitar și a pune capăt genocidului în curs împotriva poporului palestinian”, a precizat Global Sumud Flotilla.

Aceștia nu au spus câte nave vor ridica ancora și nici ora exactă a plecării. Se așteaptă ca flotila să ajungă în enclava de coastă devastată de război la mijlocul lunii septembrie.

„Aceasta va fi cea mai mare misiune de solidaritate din istorie, cu mai mulți oameni și mai multe nave decât toate încercările anterioare la un loc”, a declarat săptămâna trecută activistul brazilian Thiago Ávila, la Barcelona.

Organizator: alte zeci de nave vor pleca din Tunisia pe 4 septembrie

Organizatorii spun că alte zeci de nave sunt așteptate să plece din Tunisia și din alte porturi mediteraneene pe 4 septembrie.

Activiștii vor organiza, de asemenea, demonstrații simultane și alte proteste în 44 de țări „în solidaritate cu poporul palestinian”, a scris, pe Instagram, Greta Thunberg, care face parte din comitetul de coordonare al flotilei.

Pe lângă Thunberg, flotila va include activiști din mai multe țări, parlamentari europeni și figuri publice, cum ar fi fosta primăriță a Barcelonei, Ada Colau.

„Considerăm că aceasta este o misiune legală în conformitate cu dreptul internațional”, a declarat săptămâna trecută, la Lisabona, Mariana Mortágua, deputată portugheză de stânga, care se va alătura misiunii.

Israel a blocat două încercări ale activiștilor de a duce ajutoare către Gaza

Israelul a blocat deja două încercări ale activiștilor de a livra ajutoare cu nave către Gaza, în iunie și iulie.

În iunie, 12 activiști aflați la bordul velierului Madleen au fost interceptați de forțele israeliene la 185 km vest de Gaza. Pasagerii, printre care și Thunberg, au fost reținuți și, în cele din urmă, expulzați.

În iulie, 21 de activiști din 10 țări au fost interceptați în timp ce încercau să se apropie de Gaza la bordul unei alte nave, Handala.

