Pentru sprijin în caz de urgență, cetățenii români aflați în Germania pot contacta misiunile diplomatice și consularele României, apelurile fiind preluate în regim de permanență prin intermediul Centrului de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS).

Numerele utile sunt:

Ambasada României la Berlin: +49 30 21 239 555, +49 30 21 239 514, +49 30 21 239 516. Număr de urgență: +49 16 01 579 938.

Consulatul General al României la Bonn: +49 22 86 838 135, +49 22 86 838 211, +49 22 86 838 244, +49 22 86 838 254. Număr de urgență: +49 17 35 757 585.

Consulatul General al României la München: +49 89 55 3307, +49 89 98 106 143. Număr de urgență: +49 16 02 087 789.

Consulatul General al României la Stuttgart: +49 71 16 648 611, +49 71 16 648 612, +49 71 16 648 613, +49 71 16 648 614, +49 71 16 648 615. Număr de urgență: +49 17 16 813 450.

MAE le reamintește românilor care călătoresc în străinătate să folosească aplicația mobilă „Călătorește informat”, disponibilă gratuit pe platformele Google Play și App Store. Aplicația oferă informații utile despre călătoriile în străinătate, fiind un instrument esențial pentru pregătirea traseului.

Pentru mai multe detalii, MAE recomandă consultarea periodică a informațiilor publicate de companiile aeriene și a paginilor oficiale ale misiunilor diplomatice din Germania. Mediafax reiterează importanța pregătirii în avans pentru a evita neplăcerile cauzate de modificările de ultim moment în programul zborurilor.

