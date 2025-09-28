O debandadă totală

O lipsă totală de organizare, de respectare a protocoalelor, de responsabilitate și de control intern. Într-un spital, mai ales unul de pediatrie, un astfel de haos este o condamnare la moarte pentru pacienții vulnerabili.

Ministrul face o legătură directă între acest haos și infecțiile bacteriene care au dus la moartea copiilor. Aceasta sugerează că decesele ar fi putut fi prevenite dacă procedurile de igienă, sterilizare, monitorizare a infecțiilor nosocomiale și administrare generală ar fi fost respectate.

Astfel de cazuri erodează și mai mult încrederea publicului în sistemul medical românesc, deja fragilă. Părinții care își duc copiii la spital se așteaptă la îngrijire și siguranță, nu la riscul de a contracta infecții fatale din cauza neglijenței.

Controlul ministrului este un prim pas, dar este nevoie de o investigație penală amplă pentru a stabili exact cine se face vinovat de vătămare corporală din culpă sau chiar ucidere din culpă.

„Am văzut acolo echipamente de ultimă generaţie”

Ministrul Sănătăţii respinge ideea conform căreia subfinanţarea ar fi fost cauza apariţiei infecţiilor asociate asistenţei medicale la Spitalul Sfânta Maria din Iaşi, unde şase copii au murit infectaţi cu o bacterie.

„Vă spun sincer că un haos mai mare administrativ şi procedural nu am văzut de mult într-un spital şi am vizitat multe spitale şi ne-am confruntat, în ultima perioadă, dar şi când era secretar de stat, de multe astfel de situaţii”, a afirmat Alexandru Rogobete.

În același timp, oficialul admite că spitalul din Iaşi este unul cu multe dotări şi care „arată foarte bine”.

„Am vizitat secţia de ATI, am văzut acolo cu ochii mei echipamente de ultimă generaţie pe care în multe spitale din România nu le-am văzut, spre exemplu. Am verificat stocurile de consumabile, stocurile de dezinfectaţi stocurile de antibiotice şi nu am identificat probleme în acest sens”, a explicat Rogobete.

„S-a intervenit mult prea târziu”

Ofcialul a afirmat că la Iași „s-a intervenit mult prea târziu”, adăugând: „probabil că atunci când numărul de copii infectaţi a crescut alarmant au început să ia anumite măsuri, dar şi aceste măsuri erau, din punctul meu de vedere, insuficiente şi ineficiente”.

„De data aceasta nu vorbim nici de un spital subfinanţat, nu discutăm nici de un spital a cărui infrastructură lipseşte, discutăm despre neaplicarea procedurilor, despre neaplicarea legislaţiei, până la urmă, care există în această situaţie”, a precizat ministrul Sănătății.

Ministrul Sănătății Alexandru Rogobete, aflat sâmbătă în vizită la a Spitalul de Copii „Sfânta Maria" din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața infectați cu bacteria Serratia Marcescens, spune că principala cauză a tragedie este reprezentată de faptul că nu s-au aplicat protocoalele privind nosocomialele.



