Timp de 10 zile nu s-au luat măsurile necesare pentru limitarea răspândirii nosocomialelor

„Între 15 sept -24 septembrie nu se poate face dovada că au fost activate protocoalele și că au fost aplicate măsurile necesare pentru limitarea răspândirii nosocomialelor. Unitatea de Terapie Intensivă este renovată si are aparatură modernă, deci nu putem vorbi de lipsa infrastructurii. De asemenea, farmacia spitalului era bine aprovizionată cu antibiotice”, spune ministrul.

Alexandru Rogobete a preluat un minister greu, cu mari probleme. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Hepta

Acesta acuză că s-a reacționat mult prea târziu în aplicarea protocoalelor, la o perioadă de aproape 10 zile și spune că îi va demite pe cei responsabili, în special pe directorul Direcției de Sănătate Publică din Iași.

„Nu spun că s-ar fi salvat viața celor șase copii, căci aveau comorbidități, dar nu s-a făcut ce trebuia pentru salvarea lor”, acuză ministrul care spune că așteaptă raportul medico-legal pentru a identifica exact cauza morții celor șase copii.

Măsuri luate: cursuri pentru asistente și infirmiere

Ministrul Sănătăţii a mai anunțat că a discutat cu oficialii Colegiului Medicilor şi Societăţii de ATI, iar până la finalul acestui an va fi pus la punct modul de pregătire pentru asistente şi infirmiere în aşa fel încât acestea să cunoască procedurile de prevenire a răspândirii infecţiilor, iar cele care nu vor parcurge respectivele cursuri nu vor mai putea lucra în ATI sau nu se vor mai putea angaja.

Ministru mai spune că, în contextul în care cazuri precum de la Spitalul Sfânta Maria din iaşi se pot repeta, la nivelul Ministerului Sănătăţii va înfiinţa programul Acţiuni prioritate reducerea infecţiilor asociate activităţii medicale.

„Toate aceste cursuri se vor finaliza cu câte un atestat, iar legislativ vom introduce obligativitatea ca orice persoană, indiferent de gradul medical, care lucrează într-o secţie de anestezie-terapie intensivă să parcurgă aceste module, altfel nu va mai putea rămâne în acea secţie sau nu se va putea angaja”, a adăugat ministrul, potrivit News.ro.

Reacția întârziată a conducerii Spitalului „Sf. Maria” din Iași

Ministerul Sănătății a anunțat vineri că decesele celor 6 copii au fost raportate cu întârziere de conducerea Spitalului Sfânta Maria din Iași: „Conform datelor existente în prezent, prima infecție a apărut în data de 13.09.2025, aceasta fiind raportată către DSP cu întârziere, în data de 19.09.2025, când la nivelul spitalului erau deja 4 pacienți infectați. Spitalul nu a luat măsurile necesare de izolare la nivelul secției de terapie intensivă și nu a transmis informările către DSP în timp util, conform legislației în vigoare”.

Reacția președintelui Nicușor Dan

Președintele Nicuşor Dan a transmis vineri, 26 septembrie, că este nevoie de o anchetă urgentă și de transparenţă totală după tragedia de la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi.

„Sunt profund îndurerat de tragedia petrecută la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași, unde șase copii și-au pierdut viața. Gândurile mele sunt alături de familiile care trec printr-o durere de neimaginat. Aceasta este o dramă inacceptabilă și se impune de urgență o anchetă pentru a stabili dacă s-au ascuns informații sau au existat responsabilități individuale”, a reacționat și președintele Nicușor Dan.

