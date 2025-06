Compania de stat listată la bursă a recunoscut că nu produce suficientă energie pentru a acoperi necesarul tuturor consumatorilor casnici din țară.

Hidroelectrica nu garantează că va rămâne la același preț

În contextul liberalizării complete a pieței de energie electrică de la 1 iulie 2025, Hidroelectrica are în prezent cea mai avantajoasă ofertă pentru consumatorii casnici.

Cu toate acestea, reprezentanții companiei au declarat că nu pot garanta menținerea celui mai mic preț din piață pe termen lung.

„Nimeni nu poate oferi astfel de garanții, vom fi nevoiți și noi ca restul actorilor din piața de energie să ne adaptăm condițiilor de piață, piața de energie din România fiind una destul de complicată în ultimii ani din cauza inexistenței capacităților suficiente de producție energie electrică în bandă”, au spus reprezentanții companiei.

Câți români se mută zilnic la Hidroelectrica

Directorul general al Hidroelectrica, Karoly Borbely, a dezvăluit într-o conferință de presă că zilnic compania primește între 10.000 și 11.000 de cereri din partea consumatorilor, deși reprezentanții biroului de presă nu au răspuns săptămâna trecută la această întrebare a jurnaliștilor.

Acest număr este de două ori mai mare decât media lunară de contracte încheiate anul trecut.

Procesul de trecere la Hidroelectrica este relativ rapid. Conform informațiilor furnizate de companie, portarea prin intermediul portalului online durează aproximativ 10 minute, iar în punctele de relații cu clienții, procesul se finalizează în circa 15 minute.

Hidroelectrica a recunoscut că producția sa de curent electric nu este suficientă pentru a acoperi întregul consum al clienților casnici din România.

Potrivit datelor furnizate de companie, „în anul 2024 atunci când producția Hidroelectrica a fost de 13.860 GWh, consumatorii casnici finali au consumat 13.907 GWh, conform ANRE”.

Compania a subliniat că există perioade în care producția sa se situează mult sub necesarul clienților casnici. În plus, Hidroelectrica are obligația de a furniza energie și consumatorilor industriali, ale căror consumuri sunt semnificativ mai mari.

Hidroelectrica poate cumpăra energie externă, în caz de nevoie

În cazul în care cererea de energie din partea clienților va depăși capacitatea de producție, Hidroelectrica are în vedere achiziția de energie din surse externe.

„Pentru a onora contractele existente, dar și pentru a oferi un preț competitiv pe piață, Hidroelectrica poate apela la achiziția de energie electrică din surse externe companiei în situația în care identificăm această necesitate”, spun reprezentanții companiei de stat.

Oficialii Hidroelectrica estimează că noile centrale care vor fi puse în funcțiune în perioada următoare vor contribui la scăderea generală a prețurilor în piața de energie.

Compania consideră că „noile capacități de producție anunțate pentru a fi puse în funcțiune în România în perioada următoare vor aduce o cantitate suplimentară de energie în piață care va conduce la o diminuare generală a prețurilor”.

Liberalizarea pieței și concurența crescută între producători și furnizori sunt văzute ca factori care vor influența pozitiv prețurile pe termen lung.