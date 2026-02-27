Citește Horoscop săptămânal Pești. Previziuni pentru perioada 28 februarie – 6 martie 2026, realizat de Urania în exclusivitate pentru Libertatea. Află ultimele previziuni astrale pentru nativii din zodia Pești.

Horoscop săptămânal Pești – 28 februarie – 6 martie 2026

Pe 28 februarie, trăiri intense, emoții care le vor abate gândurile nativilor pe chestiuni intime, subiective, de cele mai multe ori hipertrofiate, care le consumă inutil energia, îi obosesc fizic și îi epuizează psihic, motiv pentru care această primă parte a zilei va fi una dificilă, Peștii cu greu reușind „să se adune” pentru a face față activităților cotidiene.

Până acum a fost cum a fost, dar din 2 martie, când planeta Marte va intra în zodia Peștilor, și până pe 9 aprilie, aceste trăsături astrale, care șubrezesc voința nativilor, vor fi și mai intense. Între 28 februarie, după ora 10:17′, și 2 martie după prânz, solicitări mai mult sau mai puțin discrete, în funcție de vârstă și de tabloul clinic general.

Între 2 martie, după ora 14:34′, și 4 martie seara, relațiile parteneriale vor fi vizate de Luna Plină în Fecioară, din ziua de 3 martie, care îi va motiva pe nativi și care abordează de multe ori treburile practice à la légère, să facă ordine în relațiile de colaborare sau de conviețuire inclusiv în documente, nu doar în sentimente sau în proiecte.

Între 4 martie, după ora 20:56′, și 6 martie, griji financiare, materiale, patrimoniale. Un aspect special va începe să funcționeze din 6 martie, când planeta Venus va intra în zodia Berbecului și, până pe 30 martie, va introduce note utile și importante de noroc, de șansă, de situație favorabilă sau chiar de protecție în privința veniturilor curente, a salarizării, a altor plăți compensatorii pentru activitățile depuse.

O primă dovadă a acestui tip de intervenție utilă și favorabilă a Micului Protector și Benefic se va petrece între 6 și 9 martie, când nativii ar putea depăși (sau ocoli!) o interdicție, un blocaj, o întârziere sau înfrânge atitudinea puțin binevoitoare a unei persoane cu care s-au confruntat până acum fără rezultat. Totuși, Peștii nu trebuie să devină nerăbdători, impulsivi sau imprudenți.

