Horoscop Urania săptămânal. Aflați care sunt previziunile astrale pentru săptămâna 28 februarie – 6 martie 2026 și previziuni detaliate pentru fiecare zodie.

În fiecare vineri, Urania îți spune de ce trebuie să te ferești în săptămâna care urmează, ce probleme medicale pot să apară și ce șanse ai să te îmbogățești.

Horoscop săptămânal Berbec – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Berbec. Cei tineri se vor simți incomodați de presiunea familiei sau de exigențele celor cu care locuiesc împreună, de unde și nevoia unei separări pentru a trăi conform vârstei, muncii și statutului lor social actual. Citește tot Horoscop săptămânal Berbec – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Taur – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Taur. Taurilor nu li se va face milă la tot pasul de persoanele care vor greși sau îi vor supăra și pe care nu-i vor ierta repede și necondiționat. Citește tot Horoscop săptămânal Taur – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Gemeni – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Gemeni. Evenimente în plan profesional cu consecințe în plan financiar; unele ar putea fi convenabile sau avantajoase, dar faptul că Jupiter și Mercur se află în mișcare aparent retrogradă îi poate face pe nativi să ezite în fața unor oferte sau soluții. Citește tot Horoscop săptămânal Gemeni – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Rac – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Rac. Posibilă nemulțumire pentru felul în care se vor complica lucrurile din punct de vedere bănesc (un împrumut pe care un prieten nu-l mai returnează, dând naștere la discuții ultimative și încordând relațiile de amiciție). Citește tot Horoscop săptămânal Rac – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Leu – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Leu. Luna va tranzita zodia Leului și le va da celor care s-au născut în acest semn energie, vigoare, ambiție, forță fizică, mobilizare rapidă și dorința de a înlătura obstacolele. Citește tot Horoscop săptămânal Leu – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Fecioară – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Fecioară. Posibile discuții sau întâlniri pe marginea unui proiect pe care nativii trebuie să îl desfășoare împreună cu unul sau mai mulți prieteni. Citește tot Horoscop săptămânal Fecioară – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Balanță – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Balanță. Preocupări legate de funcțiile sau calitățile oficiale pe care nativii ar trebui să și le asume, dar a căror punere în aplicare (aprobări, semnături finale, instalare pe funcție) se amână din varii motive. Citește tot Horoscop săptămânal Balanță – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Scorpion – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Scorpion. Nativii se vor dedica creativității sau descifrării unor secvențe de viață ce li se vor părea că au o semnificație aparte; astfel, se vor justifica și anumitele îndoieli care îi vor cuprinde cu privire la vechile lor reprezentări. Citește tot Horoscop săptămânal Scorpion – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Săgetător – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Săgetător. Preocupări legate de regimul unei proprietăți imobiliare, funciare, patrimoniale; nativii nu sunt hotărâți cum și în ce direcție să acționeze poate din lipsa experienței, poate și că nu au informații lămuritoare. Citește tot Horoscop săptămânal Săgetător – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Capricorn – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Capricorn. O chestiune partenerială ori un conflict le va impune nativilor să facă declarații ori să dea un răspuns, dar, temându-se să nu greșească, nativii vor încerca să obțină o amânare sau să „împingă” data viitoarei întrevederi cât mai târziu. Citește tot Horoscop săptămânal Capricorn – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Vărsător – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Vărsător. Posibile discuții pe teme salariale sau evenimente la locul de muncă (reorganizarea și reevaluarea personalului) care vor atrage modificarea veniturilor prin noile încadrări pe care Vărsătorii le vor primi. Citește tot Horoscop săptămânal Vărsător – 28 februarie – 6 martie 2026.

Horoscop săptămânal Pești – 28 februarie – 6 martie 2026

Zodia Pești. Trăiri intense, emoții care le vor abate gândurile nativilor pe chestiuni intime, subiective, de cele mai multe ori hipertrofiate, care le consumă inutil energia, îi obosesc fizic, motiv pentru care această primă parte a zilei va fi una dificilă. Citește tot Horoscop săptămânal Pești – 28 februarie – 6 martie 2026.

HOROSCOPUL ZILEI te așteaptă! Fii primul care află ce spun astrele despre tine. ABONEAZĂ-TE