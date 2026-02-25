O coborâre interzisă celor slabi de inimă

Oaspeții care doresc să își petreacă noaptea în subteran pot alege între patru cabane primitoare construite din bușteni sau o cameră premium, unicat, dotată cu un acoperiș din ardezie.

Deși spațiile de cazare promit un confort surprinzător, drumul până la ele este o adevărată aventură de supraviețuire.

Pentru a ajunge la recepția adâncă, vizitatorii trebuie să parcurgă un traseu dur de aproximativ două ore.

Expediția implică drumeții abrupte, cățărări, coborâri pe tiroliană și navigarea cu atenție prin foste camere de exploatare inundate complet de apă.

Provocarea inginerească

Viziunea arhitecturală a acestui proiect extrem îi aparține lui Peredur Hughes, un fost muncitor în carieră reprofilat în constructor de nave.

„Nu voi uita niciodată ziua în care proprietarul m-a întrebat dacă aș putea construi cabane în subteran. Dar când a precizat că vrea acest lucru în cea mai adâncă și cea mai de jos cameră a minei… pur și simplu mi-a picat fața”, a povestit Peredur Hughes.

Fără echipamente sofisticate, inginerul a desenat primele schițe pe simple resturi de hârtie. Întregul complex a fost asamblat inițial la el acasă, apoi a fost împărțit în două etape majore de transport.

Fiecare piesă, fiecare buștean și fiecare șurub au fost cărate manual, prin galerii înguste, până în adâncurile minei. „Sunt destul de mândru de ce a ieșit”, a adăugat constructorul.

A doua viață a carierei Cwmorthin

Amplasată pe un deal din Tanygrisiau, lângă Blaenau Ffestiniog (Gwynedd), cariera și mina Cwmorthin au reprezentat cândva inima industrială a zonei.

În perioada sa de glorie, sute de mineri extrăgeau ardezie de aici. La fel ca mare parte din industria de profil din nordul Țării Galilor, mina a fost închisă la mijlocul secolului al XX-lea și lăsată în paragină.

Astăzi, abandonul a fost înlocuit de turismul de aventură. Administrată de compania Go Below Underground Adventures, fosta mină a devenit un loc de joacă extrem.

Pe lângă noul record pentru cea mai adâncă unitate de cazare din lume, complexul se mai mândrește cu alte două recorduri mondiale uluitoare: cea mai adâncă tiroliană și cea mai adâncă platformă de cădere liberă (freefall) din lume.

Ce este hotelul „Deep Sleep”

Deep Sleep este cea mai adâncă unitate de cazare din lume, situată la aproximativ 419 metri sub pământ, într-o mină de ardezie abandonată din Snowdonia, Țara Galilor.

Deschis în 2023, acest „hotel” de aventură oferă cabine izolate și o grotă cu pat dublu, accesibile printr-un traseu montan și subteran de două ore.

Iată principalele caracteristici ale Deep Sleep Hotel:

Locație: Situat în vechea mină Cwmorthin din parcul național Eryri (Snowdonia), Țara Galilor.

Situat în vechea mină Cwmorthin din parcul național Eryri (Snowdonia), Țara Galilor. Experiență: Nu este un hotel convențional, ci o „experiență de tabără la distanță” (remote-camp adventure).

Nu este un hotel convențional, ci o „experiență de tabără la distanță” (remote-camp adventure). Facilități: Include 4 cabine private de lemn cu două paturi și o „grotă” cu pat dublu, toate oferind o temperatură constantă de .

Include 4 cabine private de lemn cu două paturi și o „grotă” cu pat dublu, toate oferind o temperatură constantă de . Funcționare: Este complet independent energetic (off-grid), folosind micro-turbine hidroelectrice pentru iluminat și electricitate, iar apa potabilă provine dintr-un izvor.

Este complet independent energetic (off-grid), folosind micro-turbine hidroelectrice pentru iluminat și electricitate, iar apa potabilă provine dintr-un izvor. Acces: Accesul necesită o călătorie ghidată de două ore prin vechile tuneluri ale minei, incluzând coborâri abrupte.

Accesul necesită o călătorie ghidată de două ore prin vechile tuneluri ale minei, incluzând coborâri abrupte. Servicii: Pachetul include o cină „stil expediție”, mic dejun și echipament