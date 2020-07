Întâmplări din Humuleștiul lui Creangă. O firmă apropiată de cumătrul baronului de Neamț, Ionel Arsene, a pus rigole doar la deal. Când plouă puternic, casele din vale se inundă, iar mașinile ajung în șanț

De disperare, oamenii din zonă au fost nevoiți să dea bani din buzunar ca să pună ei rigole și să nu li se inunde casele de câte ori plouă.

Oamenii au inclusiv fotografii cu mașini care au căzut în șanțul pe care nu l-au văzut din cauza bălților.

Firma care a obținut contractul l-a avut ca administrator până acum câțiva ani pe un apropiat al șefului Consiliului Județean, Ionel Arsene, pe Gabriel Vlasie, trimis în judecată pentru că ar fi fost parte dintr-un grup infracțional.

Firmele apropiate de Vlasie primesc contracte de sute de milioane de euro.

Șeful CJ Neamț, Ionel Arsene, nu a dorit să comenteze lucrarea făcută pe banii statului.

Iulius Beldiman locuiește pe strada Ion Creangă din Târgu Neamț. Este exasperat că, de câte ori plouă, strada din dreptul casei și șanțul se inundă. De multe ori, apa ajunge până în curte și în locuință, susține omul.

La fiecare ploaie, câteva case sunt inundate. Oamenii sunt disperați, primăria a spus că nu are cu ce să-i ajute. Au trimis o mașină de pompieri. Pompierii au spus că nu au ce să facă. Iulius Beldiman, locuitor strada Ion Creangă

La cea mai mică ploaie, locul în care s-au oprit rigolele se umple cu apă

Casele care sunt mereu inundate când plouă

De câte ori plouă, casele și curțile oamenilor se inundă, în lipsa unui sistem de scurgere a apei.

Când plouă mai tare, șoferii nu văd șanțul și intră cu mașina în el

Iulius Beldiman a fost inclusiv martorul unor accidente.

”În porțiunea de șes, când plouă, apa nu mai are scurgere și se formează o mare baltă. Mai este și curbă. Drumul nu se mai vede și mașinile intră în șanț”, se plânge omul.

Una dintre mașinile căzute în șanț, după ce șoseaua nu se mai vedea din cauza apei

El susține că a atras atenția asupra greșelii de amplasare a rigolelor.

S-au pus rigolele chiar în porțiunea de deal, iar în porțiunea plată, unde locuim noi și câțiva vecini, nu s-au mai pus rigole pentru că nu au mai avut fonduri (așa ne-a spus inginerul lucrării). Iulius Beldiman, locuitor strada Ion Creangă:

Cei care nu au prins rigolele gratis plătite de Consiliul Județean au scos bani din buzunar dacă le-au vrut neapărat.

”Eu am dat 1.500 de lei pentru trei metri de rigole. Și alți vecini au plătit. Nu am avut de ales”, spune Iulius Beldiman.

Rigola de 1.500 de lei pe care a cumpărat-o un localnic din Humulești

“La mine în curte apa e până la genunchi”

Un alt locuitor din zonă, Vasile Lupoaicei, este cel mai afectat de ploi. La el se strânge toată apa din deal ca într-o cadă.

”La prima ploaie, apa îmi intră în curte, toate mizeriile de pe șanțuri se adună – măști aruncate, bidoane – toată mizeria de pe șanțuri se adună și îmi vine mie. În curte era apa aproape de genunchi, am intrat cu cizmele de cauciuc și erau inutile”, spune acesta.

Deși nu părea mare inginerie să îți dai seama de fenomen, constructorul nu a luat în seamă plângerile localnicilor.

Când au făcut lucrările, în bătaie de joc, fără scurgere, fără cădere. I-am spus inginerului constructor, i-am spus toți vecinii, A zis că el are proiectul făcut din birou, de la județ, el trebuie să execute proiectul. Vasile Lupoaicei:

Acum, la un an de la lucrări, oamenii bat degeaba drumul primăriei. Se plâng că nu-i bagă nimeni în seamă.

”Am sunat de nenumărate ori la Situații de Urgență, la primărie. Nu au venit nici măcar o dată. Vino, domnule, măcar și vezi, fă-i scurgere! Vine apa din toate părțile și se adună aicea ca un fel de covată. De la Situații de Urgență mi-au zis că ei nu au obligația să scoată apa din șanț. S-au foit, s-au învârtit, între timp a stat ploaia, s-a mai redus din apă, au întors mașina și au plecat. Primarul nu îl găsim, nu ne răspunde, stă ascuns în birou, mai pleacă în deplasare. Când ne ducem la primărie, e jos gardian public. Când îi spunem unde mergem, ne spune să venim săptămâna viitoare. Și când ne ducem săptămâna viitoare, la fel”, spune acesta.

Vasile Lupoaicei nu este singurul care a tot bătut la ușa primarului: “Vecina mea e și mai afectată. Ei i-a intrat apa și în beci. S-a dus și ea la primărie și i-au spus să facă sesizare scrisă și să semnăm toți vecinii.”

Casa lui Ion Creangă nu a mai prins rigole

Inclusiv Casa Memorială Ion Creangă nu este printre cele privilegiate, cu rigolă la poartă. Chiar înainte de ea, cu doar 10-15 m, se opresc lucrările de scurgere a apei.

Lucrările de scurgere a apei s-au oprit chiar la intersecție, înainte de casa-monument istoric

Localnicii se plâng că au fost duși cu vorba, iar primarul dă vina pe CJ

”Am primit un e-mail cu un răspuns ambiguu de la inginerul lucrării. În fine, primăria ne trimite la CJ, iar CJ la primărie. E bătaie de joc”, a concluzionat Iulius Beldiman.

Primarul din Târgu Neamț, Vasilică Harpă, se disculpă.

Primarul din Târgu Neamț arată cu degetul spre Consiliul Județean

“E drum județean, iar lucrarea e făcută de CJ. Așa a fost de la început proiectul, să pună rigole pe-o parte și șanț pe cealaltă. Și dacă puneau peste tot nu rezolvau situația. Trebuie să facem noi canal la o intersecție. Poate anul viitor, că acum suntem lefteri cu pandemia asta”, a spus primarul.

Iulius Beldiman îl contrazice.

Nu este chiar adevărat. Pe partea noastră sunt și rigole, și șanțuri. Tocmai unde este mai important (unde se strânge apa), tocmai acolo nu sunt rigole. Am văzut că și pe partea opusă sunt și rigole, și șanțuri. Deci minte. Iulius Beldiman, locuitor Humulești:

Replica firmei care s-a ocupat de lucrări: Așa a fost proiectul

Consilierul juridic al firmei de construcții Ștef Edil, Bogdan Mușat, a comentat pentru Libertatea acuzațiile locuitorilor de pe strada Ion Creangă.

”Lucrarea e terminată, e recepționată, e făcută conform proiectului, este achitată în totalitate. Noi am respectat proiectul, nu am făcut nimic în afara proiectului. Nu am putut să facem rigole unde am dorit noi, am făcut exact conform planșelor din proiect și conform indicațiilor proiectantului”, se apără reprezentantul societății comerciale.

Acesta a subliniat că firma sa a trecut cu bine de toate controalele.

Am avut faze cu Inspectoratul de Stat în Construcții, s-a făcut recepție la finalizarea lucrărilor. Nu a fost nicio problemă până acum pe lucrarea terminată acum un an. Bogdan Mușat, reprezentantul constructorului:

Cât despre acuzațiile oamenilor, Bogdan Mușat le pune pe seama campaniei electorale pentru alegerile locale ce se apropie.

Faptul că unii oameni marchează ceva probleme, nu vreau să fiu răutăcios, e perioada aglomerată cu reclamații până vor trece alegerile, cred că din cauza asta se întâmplă toate. Dacă era să fie probleme, cu siguranță eram marcați pe perioada execuției. Nu la un an distanță. Bogdan Mușat, reprezentantul constructorului:

Reprezentantul firmei de construcții neagă că societatea ar fi cerut bani ca să le pună rigole celor care nu au avut norocul să fie prinși în proiect.

Libertatea: Oamenii susțin că cei care au vrut rigole în plus au fost nevoiți să plătească ei. Este o practică aceasta?

Bogdan Mușat: Nu, nu există așa ceva.

– Mi-au arătat poze cu niște rigole făcute la cererea lor și spun că au plătit 1.500 de lei pentru 3 metri.

– Nu, deci noi nu am avut niciun contract și nu am avut nimic cu sătenii să facem ceva separat, a insistat Bogdan Mușat.

Trotuarele și rigolele au costat 300.000 de euro

Cât despre contractul privind rigolele, G4 Media a scris că, pe 22 ianuarie 2018, firma Ștef Edil din Săvinești a semnat cu CJ Neamț contractul în valoare de aproape 290.000 de euro pentru amenajarea trotuarelor și a șanțurilor de scurgere a apei în zona casei memoriale a lui Ion Creangă din Humulești. Contractul a fost atribuit în urma unei selecții a patru oferte, având criteriul prețului cel mai scăzut.

Firma care a făcut lucrarea l-a avut ca administrator pe cumătrul lui Arsene

S.C. ȘTEF EDIL CDP S.R.L. este din Săvinești, Neamț, și avea o cifră de afaceri de 9,6 milioane de lei în 2019. Compania de construcții este abonată la contracte cu statul în zonă și o are ca asociat unic pe Ancuța Corina Cadare și ca administrator pe Flavian Stamache.

Societatea comercială a devenit subiect de presă centrală, când Newsweek și G4 Media au scris că firma era controlată de Gheorghe Vlasie, spus și Ginel, cumătrul luI Ionel Arsene. Șeful CJ i-a botezat un copil și așa au ajuns rude, potrivit presei locale.

Ionel Arsene și Gheorghe Vlasie | sursa foto: G4Media

Gheorghe Vlasie a fost câțiva ani administratorul Ștef Edil și este trimis în judecată pentru aderare la un grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi complicitate la spălare de bani, după cum scria și Jurnalul.

Firme apropiate de acesta au câștigat doar în acest an contracte de peste 100 de milioane de euro cu statul, după cum a scris G4Media.

Bogdan Mușat, reprezentantul firmei, a recunoscut că Vlasie a avut legături cu firma, dar spune că subiectul e de domeniul trecutului.

Libertatea: S-a discutat foarte mult despre firma dumneavoastră ca având legături cu domnul Gheorghe Vlasie și cu domnul Arsene. Cum comentați relația dumneavoastră cu cei doi? Vă ajută în a obține contracte în zonă?

Bogdan Mușat: Nu pot comenta lucrul acesta, nu vă pot da niciun detaliu la treaba asta.

– Nu negați că ați avut o relație cu dl Vlasie?

– Vlasie a fost în 2015 administrator în societate, s-a retras și nu mai are nicio treabă cu societatea.

– Și niciun fel de influență?

– Nu.

Președintele CJ Neamț, Ionel Arsene, nu a răspuns nici la apelurile, nici la mesajele reporterilor Libertatea.

