Bolojan a fost întrebat dacă estimarea președintelui Consiliului Fiscal, Daniel Dăianu, anume că în ultimii 3 ani România a acordat Ucrainei sprijin în valoare de 1,5 miliarde de euro, este corectă sau dacă fostul premier Marcel Ciolacu a avut dreptate când a spus, în septembrie 2023, că ajutoarele ne-au costat până atunci între 2% și 3% din PIB.

„Atunci când Uniunea Europeană a acordat sprijin Ucrainei, pachetele de sprijin au fost stabilite la nivel european, iar contribuțiile au fost stabilite ca pondere a PIB-ului țării respective în PIB-ul Uniunii Europene. Și cifra pe care a dat-o domnul Dăianu, de 0,2%, este o cifră corectă. Aceasta este ponderea noastră ca PIB”, a răspuns Ilie Bolojan.

La începutul lunii septembrie, Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal, a estimat sprijinul acordat de România pentru Ucraina, în perioada februarie 2022-iunie 2025, la aproximativ 1,5 miliarde de euro, echivalent cu o medie anuală de circa 0,2% din PIB.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE