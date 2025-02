Tânărul de 23 de ani a înjunghiat mai mulți trecători în Villach, sâmbătă după-amiază, ucigându-l pe unul dintre ei. Potrivit poliției, un tânăr de 14 ani a murit și cinci persoane au fost rănite, două dintre ele grav.

Crima a avut loc în centrul orașului, în apropierea pieței principale. Făptuitorul, un cetățean sirian cu permis de ședere, a fost arestat după scurt timp.

Ahmad G. ar fi lovit mai mulți trecători cu un cuțit, toți bărbați, lângă Podul Drau, fără niciun motiv aparent.

It happened again. This Syrian migrant stabbed a 14 y/o Austrian boy to death and injured 5 others today in Villach, Austria.🇦🇹



He proudly smiles after the fact.



I wasnt exaggerating when I said this happens daily in Europe: A one-sided civil war is waged on us Europeans. pic.twitter.com/jMJ2WpNeQe