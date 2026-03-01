Imagini filmate cu momentul în care Israelul lovește „inima Teheranului”, publicate de IDF

Totuși, armata israeliană nu a precizat dacă imaginile arată momentul în care a fost distrus Palatul Prezidențial în care era Ali Khamenei când a fost asasinat și nici când au fost filmate secvențele.

„Pentru prima dată de la începutul Operațiunii «Răgetul Leului», Forțele Aeriene Israeliene lovesc ținte aparținând regimului terorist iranian în inima Teheranului. În ultimele 24 de ore, Forțele Aeriene Israeliene au desfășurat lovituri de amploare pentru a stabili superioritatea aeriană și a deschide drumul către Teheran”, scrie în mesajul Forțelor Armate Israeliene.

‼️WATCH: For the first time since the start of Operation ‘Roaring Lion, the IAF is striking targets belonging to the Iranian terror regime in the heart of Tehran.



Over the past day, the IAF conducted large-scale strikes to establish aerial superiority and pave the path to… pic.twitter.com/DN2MkGCfWc — Israel Defense Forces (@IDF) March 1, 2026

Amintim că Israelul a anunţat sâmbătă, 28 februarie că a lansat un „atac preventiv” asupra capitalei Iranului, Teheran. La scurt timp, preşedintele SUA, Donald Trump, a precizat că și americanii sunt implicați: „Obiectivul nostru este să apărăm poporul american prin eliminarea amenințărilor iminente din partea regimului iranian, un grup malefic de oameni foarte duri și groaznici”.

Loviturile au avut loc în contextul războiului din iunie 2025 între Israel și Iran, care a durat 12 zile, dar și după avertismentele repetate ale SUA și Israelului că vor ataca din nou, dacă Iranul își continuă programele nucleare și de rachete balistice. Atacul a provocat moartea a peste 200 de persoane, notează CNN.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Iar duminică, 1 martie, presa de stat iraniană a confirmat că liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, aflat la putere din 1989, a fost asasinat ziua precedentă după atacurile cu rachete ale Israelului și SUA care au vizat reședința prezidențială din Teheran. Asta deși informațiile inițiale susțineau că Ali Khamenei a fost scos din capitala Iranului și dus într-un loc sigur înainte ca Palatul Prezidențial să fie lovit cu rachete.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE