Când vine Michelle Obama la București și cum o poți vedea la Impact București 2025

Michelle Obama va vorbi în a doua zi a conferinței Impact Bucharest

Michelle Obama, fosta Primă Doamnă a Statelor Unite ale Americii (2009–2017), va vizita pentru prima dată România în cadrul conferinței Impact Bucharest 2025, programată pe 17 și 18 septembrie la București.

Michelle Obama va urca pe scenă în a doua zi a conferinței, pe 18 septembrie, într-un dialog moderat de Beatrice Cornacchia, executive Vice President, Marketing și Communications pentru APEMEA la Mastercard.

O poți vedea și asculta pe fosta primă doamnă a SUA de la 16:00 la 17:00 pe Scena Impact.

Pe scenă, Michelle Obama va împărtăși publicului român parcursul său personal și profesional, de la copilăria modestă în South Side, Chicago, până la Casa Albă și activitățile sale globale ulterioare, oferind o sursă de inspirație pentru milioane de oameni din întreaga lume.

Michelle Obama vine în România – Foto: Impact Bucharest

Alături de fosta Primă Doamnă a SUA, conferința va găzdui și alte personalități marcante, precum Horia Tecău, fost număr 1 mondial la dublu în tenis, Omenaa Mensah, filantroapă și fondatoare a Omenaa Foundation, Erin Meyer, expert recunoscut la nivel internațional în cultură organizațională și colaborare interculturală sau Sergiu Manea, CEO BCR, oferind participanților perspective diverse din sport, business, tehnologie și leadership.

Michelle Obama, o adevărată sursă de inspirație

Autoare a bestsellerului „Becoming”, vândut în peste 17 milioane de exemplare și recompensată cu un Premiu Grammy, Michelle Obama se numără printre cele mai influente voci feminine ale secolului XXI.

Soția fostului președinte al SUA Barack Obama a avut succes și cu volumul „The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times” (Lumina din noi: Cum să depășim vremuri nesigure), iar în noiembrie 2025 va lansa cartea „The Look”.

Dincolo de literatură, Michelle Obama s-a remarcat prin proiectele sale media, inclusiv podcasturile de succes „The Michelle Obama Podcast” pe Spotify și „The Light Podcast” pe Audible.

Activitatea sa caritabilă este de asemenea remarcabilă: prin Girls Opportunity Alliance, parte a Obama Foundation, sprijină educația fetelor din întreaga lume.

Născută pe 17 ianuarie 1964 în Chicago, Illinois, Michelle LaVaughn Robinson Obama este avocată, autoare și speaker motivațional. Este cunoscută pentru implicarea în programe sociale și educaționale, dedicate tinerilor și comunităților defavorizate.

Împreună cu soțul ei, Barack Obama, a fondat compania de producție Higher Ground, care a produs filme și seriale premiate, inclusiv American Factory (Oscar 2020 pentru Cel mai bun documentar) și proiecte câștigătoare de premii Emmy.

Michelle Obama este, de asemenea, fondatoarea Girls Opportunity Alliance, sprijinind educația adolescentelor la nivel global, și cofondatoare a inițiativei When We All Vote, care promovează participarea civică.

Ce este Impact Bucharest 2025

Impact Bucharest este un eveniment care reunește lideri din afaceri, administrație, tehnologie și media, pentru a discuta despre inovație, digitalizare, economie globală și altele. Sunt așteptați peste 2.000 de participanți din România și alte țări din Europa de Sud-Est.

Biletele pentru participarea la cele două zile ale conferinței au pornit de la 400 de euro. Cei care dețin un card Mastercard beneficiază de o reducere.

Articol în parteneriat cu Impact Bucharest.