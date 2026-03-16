Contribuțiile sociale și impozitele pe venituri independente

OCDE subliniază că actualul tratament diferit al contribuțiilor sociale pentru angajați și persoanele cu activități independente încurajează arbitrajul fiscal și subminează echitatea sistemului. În prezent, angajații plătesc contribuții sociale integrale pentru veniturile lor reale, în timp ce persoanele cu venituri independente beneficiază de un plafon. Deși acesta a fost majorat în septembrie 2025, raportul recomandă eliminarea sau creșterea semnificativă a plafonului, cel puțin pentru contribuțiile la sănătate.

„Este necesară o strategie fiscală credibilă și bine concepută pentru a asigura sustenabilitatea pe termen lung a finanțelor publice”, se arată în raportul OCDE. Eliminarea disparităților în contribuții ar putea aduce venituri suplimentare la buget și ar reduce stimulentele pentru declararea veniturilor sub alte forme.

OCDE propune modificări în regimul fiscal al microîntreprinderilor

OCDE recomandă o regândire a regimului fiscal aplicabil microîntreprinderilor, în special prin excluderea sectoarelor foarte profitabile, cum ar fi consultanța și profesiile liberale, din acest cadru. Începând cu 2026, pragul de eligibilitate pentru microîntreprinderi a fost redus la 100.000 de euro, însă raportul atrage atenția asupra necesității armonizării acestui prag cu cel pentru înregistrarea în scopuri de TVA.

„Autoritățile ar trebui să excludă sectoarele extrem de profitabile care pot respecta regimul fiscal general, deoarece acestea beneficiază în mod disproporționat de sistem datorită marjelor ridicate”, menționează OCDE.

Impozite mai mari pentru venituri din capital și proprietăți

Pentru a îmbunătăți echitatea sistemului fiscal și a crește veniturile, OCDE propune majorarea impozitelor pe veniturile din chirii, dobânzi, redevențe și câștiguri de capital, de la 10% la 16%. În plus, este recomandată reducerea deducerii standard de 40% pentru veniturile din chirii, ceea ce ar extinde baza de impozitare.

Raportul sugerează, de asemenea, introducerea unui impozit pe câștigurile de capital din vânzarea proprietăților rezidențiale, cu excepția reședințelor principale. Pentru implementare, această măsură ar putea fi aplicată doar proprietăților achiziționate după reformă, evitând reevaluarea retroactivă a tuturor proprietăților.

Reforma impozitării proprietăților imobiliare

În contextul impozitelor pe proprietăți, OCDE recomandă majorarea progresivă a benzii de impozitare actuale, care variază între 0,08% și 0,20% din valoarea imobilelor. Veniturile din aceste impozite reprezintă doar 0,6% din PIB în 2024, mult sub media OCDE. O trecere la un sistem de impozitare bazat pe valoarea de piață ar aduce venituri suplimentare administrațiilor locale și ar reduce presiunile asupra bugetului central.

Pentru a sprijini gospodăriile cu venituri mici, se recomandă măsuri precum scutiri de impozite până la un anumit prag sau amânarea plății impozitelor până la vânzarea proprietății.

OCDE propune eliminarea TVA redus pentru hoteluri și restaurante

După creșterea cotei standard de TVA la 21% în august 2025, raportul propune eliminarea cotei reduse de TVA pentru hoteluri, restaurante și alte servicii consumate preponderent de gospodăriile cu venituri mari. „Aplicarea cotei standard la articole consumate în principal de gospodăriile cu venituri mai mari este o opțiune bună pentru creșterea veniturilor”, susține OCDE.

De asemenea, se recomandă eliminarea graduală a subvențiilor pentru combustibili fosili și majorarea accizelor la energie, precum și alinierea contribuțiilor sociale pentru toți cetățenii. Potrivit OCDE, conformarea fiscală slabă și economia informală rămân provocări majore pentru România, care înregistrează cel mai mare decalaj de conformare cu TVA-ul din Uniunea Europeană, de 29,5% în 2024.

Cote progresive pentru venituri mari și stimulente pentru veniturile mici

Raportul sugerează introducerea unor cote progresive pentru veniturile ridicate, înlocuind actualul impozit fix de 10%, printre cele mai mici din OCDE. În același timp, OCDE recomandă măsuri care să încurajeze munca în rândul persoanelor cu venituri mici, afectate în prezent de o povară fiscală considerabilă.

Aceste măsuri propuse, dacă vor fi implementate, ar putea contribui la alinierea veniturilor fiscale ale României la media OCDE, care este de 34,1% din PIB, comparativ cu 27,9% înregistrat în 2024, concluzionează raportul OCDE.

