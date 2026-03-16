Ce taxe și impozite plătesc românii în 2026

Sistemul fiscal românesc este structurat pe două niveluri principale: taxe către bugetul de stat și taxe către bugetele locale. Fiecare categorie este administrată de instituții diferite și poate fi verificată prin platforme specifice.

Obligațiile fiscale către bugetul de stat sunt gestionate de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF). Acestea sunt înregistrate în evidențele fiscale ale contribuabililor și pot fi consultate online. Cele mai importante taxe și contribuții către stat sunt impozitul pe venit, contribuția la pensii (CAS), contribuția la sănătate (CASS), impozitul pe profit pentru companii, TVA, contribuțiile pentru activități independente (PFA, profesii liberale) și impozitele aferente unor venituri din chirii, investiții sau alte surse.

Taxele și impozitele locale sunt administrate de către primării prin direcțiile de taxe și impozite locale și sunt stabilite în funcție de bunurile deținute de contribuabili. Cele mai importante sunt impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul auto (taxa pe mijloacele de transport), taxele pentru salubritate și taxele speciale stabilite de consiliile locale, aflăm de pe ghidullegal.ro. Valoarea acestor taxe poate varia de la o localitate la alta, autoritățile locale având libertatea de a stabili anumite niveluri ale taxelor.

Cum și unde verifici dacă ai datorii la stat

Procedura de verificare a obligațiilor fiscale a devenit mult mai simplă în ultimii ani, datorită serviciilor digitale care au fost puse la dispoziția contribuabililor. În prezent, orice român poate să verifice foarte ușor, aproape exclusiv online, dacă are datorii fiscale, contribuții restante sau amenzi neplătite, fără să mai fie nevoie să se deplaseze la sediul administrației financiare.

Cu ajutorul platformelor digitale dedicate, situația fiscală poate fi consultată rapid, în câteva minute, iar plățile pot fi efectuate pe loc, direct de pe telefonul mobil sau de pe calculator. În acest fel pot fi evitate aplicarea de penalități, poprirea conturilor sau chiar măsuri de executare silită.

Cele mai utilizate instrumente în momentul de față sunt Spațiul Privat Virtual (SPV – pentru obligațiile către stat), portalul Ghișeul.ro (pentru taxele locale) și sistemele digitale ale primăriilor.

Verificarea pe Spațiul Privat Virtual (SPV)

Spațiul Privat Virtual este platforma digitală prin care contribuabilii pot comunica cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), iar prin intermediul ei pot fi realizate numeroase operațiuni fiscale fără a fi nevoit să te deplasezi la sediile instituției. SPV centralizează într-un singur loc toate informațiile referitoare la impozitele și contribuțiile pe care persoanele fizice și cele juridice trebuie să le plătească la stat.

Pentru a putea verifica rapid situația fiscală sau pentru a comunica online cu autoritățile fiscale, contribuabilii din România își pot crea un cont în platforma digitală pusă la dispoziție de ANAF, iar procesul de înregistrare este simplu și poate fi realizat în câteva minute, urmând câțiva pași clari.

Crearea unui cont în SPV

Primul pas constă în accesarea site-ului oficial al instituției, respectiv platforma dedicată, care este disponibilă pe portalul ANAF. După intrarea pe site, utilizatorul trebuie să apese pe butonul „Spațiul Privat Virtual”, secțiunea dedicată serviciilor online pentru contribuabili.

În continuare, persoana care dorește să-și creeze cont trebuie să aleagă tipul de înregistrare. În acest sens, platforma oferă două opțiuni: Înregistrare persoană fizică sau Înregistrare persoană juridică, în funcție de statutul solicitantului. Această selecție este importantă deoarece formularul care urmează să fie completat diferă în funcție de categoria de contribuabil.

După selectarea tipului de utilizator, sistemul va afișa formularul de înregistrare care trebuie completat cu datele personale sau cu datele firmei. Printre informațiile solicitate se numără CNP-ul, în cazul persoanelor fizice, sau codul unic de identificare (CUI), pentru firme. Utilizatorul trebuie să mai introducă numele și prenumele, adresa de e-mail, iar apoi să aleagă metoda de identificare.

Cum se face validarea contului SPV

Platforma SPV permite mai multe modalități de confirmare a identității. Utilizatorul poate opta pentru identificarea cu ajutorul cărții de identitate pentru autentificarea prin intermediul unei semnături electronice calificate sau pentru validarea identității la ghișeu. Alegerea metodei depinde de preferințele contribuabilului și de instrumentele pe care acesta le are la dispoziție. După completarea tuturor câmpurilor din formular și transmiterea cererii, urmează etapa de validare a contului. Aceasta se poate realiza în două moduri.

Prima variantă este validarea online, folosind o semnătură electronică calificată, care confirmă identitatea utilizatorului direct prin platformă. A doua variantă presupune validarea la ghișeul de la sediul administrației fiscale, unde contribuabilul trebuie să se prezinte cu un act de identitate pentru confirmarea datelor introduse.

După finalizarea procesului de validare, contul devine activ, iar utilizatorul poate folosi toate serviciile disponibile în SPV. Prin intermediul acestei platforme, contribuabilii pot consulta situația fiscală, pot primi notificări de la autoritățile fiscale, pot depune declarații (D112, D200, D230, D394, etc.) sau pot verifica eventualele obligații de plată.

Verificarea pe platforma Ghișeul.ro

Pe lângă taxele și contribuțiile care trebuie plătite către bugetul de stat, contribuabilii din România trebuie să aibă în vedere și obligațiile către autoritățile locale, precum impozitele sau eventualele amenzi. Cea mai ușoară modalitate de a verifica aceste datorii o reprezintă platforma Ghișeul.ro, care oferă posibilitatea consultării rapide a sumelor datorate către primăria localității de domiciliu. Utilizatorul poate accesa secțiunea dedicată situației soldurilor, unde sunt afișate toate obligațiile pe care le are de achitat către administrația locală.

Aici pot apărea impozitul pe locuință, impozitul pe teren, impozitul pentru autoturism sau eventualele amenzi de circulație. Datele din sistem sunt actualizate periodic pe măsură ce instituțiile publice transmit informațiile către platformă. În cazul în care există sume restante, acestea pot fi plătite imediat online, cu ajutorul unui card bancar, iar dovada achitării este generată automat. Plățile efectuate prin intermediul Ghișeul.ro nu presupun perceperea unor comisioane, iar confirmarea tranzacției este transmisă aproape instantaneu.

Cum îţi creezi cont pe Ghișeul.ro

Pentru a beneficia de toate serviciile oferite de platforma Ghișeul.ro, utilizatorii trebuie mai întâi să își creeze un cont personal. Acest pas este necesar pentru a putea verifica taxele locale, pentru a plăti impozite sau pentru a consulta eventualele amenzi înregistrate pe numele lor. Procedura de înregistrare este relativ simplă și începe cu accesarea site-ului Ghișeul.ro.

După intrarea pe platformă, utilizatorul trebuie să completeze un formular de înregistrare cu datele personale solicitate, precum numele, prenumele și alte informații necesare identificării. Mai departe are loc confirmarea identității, proces care asigură faptul că datele introduse aparțin persoanei care creează contul. Această verificare este importantă pentru protejarea informațiilor fiscale și pentru securitatea plăților efectuate prin intermediul platformei.

După validarea identității, utilizatorul trebuie să adauge în cont un card bancar, care va fi utilizat pentru plata taxelor sau a altor obligații financiare către autoritățile publice. Cardul este înregistrat în sistem astfel încât tranzacțiile să poată fi realizate rapid și în condiții de siguranță. Odată ce contul a fost activat, utilizatorul are acces la toate informațiile disponibile în sistem și poate vedea într-un singur loc toate taxele și impozitele înregistrate pe numele său pe care le poate achita online.

Cum pot fi verificate taxele locale la primărie

În afară de platforma națională Ghișeul.ro, multe primării din România dețin propriile sisteme digitale prin care cetățenii își pot verifica rapid situația fiscală. Aceste platforme sunt create pentru a facilita accesul contribuabililor la informațiile legate de impozitele și taxele locale, fără a mai fi necesară deplasarea la ghișeu.

Prin intermediul acestor servicii, utilizatorii pot consulta impozitele locale pe care le datorează, pot efectua plăți online și pot descărca diferite documente fiscale direct din contul personal. În plus, unele sisteme permit și depunerea unor solicitări pentru eliberarea certificatelor fiscale sau a altor documente necesare în diverse proceduri administrative.

Pentru persoanele care preferă metoda clasică, verificarea obligațiilor fiscale se poate face și direct la sediile direcțiilor de taxe și impozite locale din cadrul primăriilor. Acolo, contribuabilii pot solicita informații despre taxele datorate, pot obține documente fiscale sau pot achita sumele restante.

Alte metode de verificare a taxelor și impozitelor

În cazul în care o persoană fizică sau juridică nu are cont în SPV sau pe Ghișeul.ro ori preferă o altă metodă de verificare a situației fiscale, există și alte variante prin care poate să afle dacă are datorii către stat.

Una dintre cele mai simple opțiuni o reprezintă deplasarea directă la un sediu ANAF din zona de domiciliu. La ghișeul instituției, contribuabilii pot solicita informații despre obligațiile fiscale restante sau despre eventualele plăți pe care trebuie să le facă până la termenele legale. Trebuie spus că, pentru taxele locale, există două termene: 31 martie (plata integrală cu reducere de 10%) și 30 septembrie (termenul final pentru plata în două tranșe).

O altă variantă de a afla unde și cum poți verifica ce obligații fiscale ai o reprezintă certificatul de atestare fiscală, document care poate fi eliberat gratuit pentru persoanele fizice. Acest certificat este util atât pentru verificarea propriilor datorii, cât și în anumite proceduri administrative sau contractuale în care este necesară dovada că nu există restanțe către bugetul de stat.

De asemenea, contribuabilii pot apela și serviciul telefonic pus la dispoziție de ANAF pentru informații fiscale. Numărul dedicat de asistență contribuabili este 031.403.91.60, iar operatorii oferă îndrumări privind modul de verificare a obligațiilor sau procedurile care trebuie urmate.

În anumite situații, verificarea poate fi solicitată și prin e-mail. Totuși, pentru această variantă, este necesară utilizarea unei semnături electronice, care permite confirmarea identității solicitantului și transmiterea în siguranță a informațiilor fiscale.

Ce pățești dacă nu îți plătești obligațiile fiscale

Neplata la termen a obligațiilor fiscale (taxe, impozite, contribuții, etc.) către ANAF sau autoritățile locale atrage după sine o serie de consecințe financiare și juridice. Dacă o persoană fizică nu plătește la timp obligațiile fiscale se aplică dobânzi și penalități de întârziere. Pentru o zi de întârziere, dobânda este de 0,02% pe zi, iar penalitatea de întârziere 0,01% pentru fiecare zi de întârziere.

Dacă obligațiile fiscale nu au fost declarate sau au fost declarate incorect, iar ANAF le stabilește prin decizie de impunere, se aplică o penalitate de nedeclarare de 0,08% pe zi. De asemenea, contribuabilul va primi somații, iar dacă datoriile nu sunt achitate, ANAF începe procedura de executare silită, care poate include popriri pe conturi bancare sau pe venituri sau, în cazuri mai grave, se poate ajunge la proceduri de executare silită. Nedepunerea declarațiilor fiscale la termen se sancționează cu amenzi.

