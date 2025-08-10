Potrivit CNN, această discrepanță tehnologică a devenit evidentă în timpul pandemiei de Covid-19, când guvernul japonez s-a luptat să răspundă crizei folosind instrumente digitale învechite.

De ce a rămas Japonia în urmă?

În anii „70 și ”80, Japonia era admirată la nivel global pentru inovațiile sale în domeniul hardware. Însă odată cu apariția internetului și a computerelor, țara nu a reușit să se adapteze la noua eră software.

Daisuke Kawai, director al Programului de Securitate Economică și Inovație în Politici de la Universitatea din Tokyo, explică: „Japonia, cu punctele sale forte în hardware, a fost lentă în adaptarea la software și servicii.”

Factori culturali care au încetinit digitalizarea

Cultura corporativă japoneză, cunoscută pentru aversiunea față de risc și procesul decizional lent, a frânat inovația. Îmbătrânirea populației a dus la o neîncredere generală în noile tehnologii și o preferință pentru metodele tradiționale.

Jonathan Coopersmith, profesor emerit de istorie la Universitatea Texas A&M, adaugă: „De ce aș vrea să devin parte a lumii digitale dacă nu am nevoie?”

Pandemia – catalizatorul schimbării

Pandemia de Covid-19 a expus decalajul tehnologic al Japoniei. Abia în mai 2020, la luni după ce virusul se răspândise la nivel global, Ministerul Sănătății a lansat un portal online pentru raportarea cazurilor.

În 2021, a fost creată Agenția Digitală, cu scopul de a moderniza Japonia. Printre realizările sale se numără eliminarea dischetelor din toate sistemele guvernamentale.

Companiile se adaptează la noua realitate

Masahiro Goto, consultant în transformare digitală la Institutul de Cercetare Nomura, observă o creștere a cererii pentru serviciile lor: „Numărul companiilor care ne solicită ajutorul a crescut cu siguranță de la an la an, mai ales în ultimii cinci ani.”

Perspective de viitor: 5-10 ani pentru a ajunge Occidentul

Experții sunt optimiști în privința progresului Japoniei. Kawai estimează că țara ar putea ajunge din urmă unele țări occidentale în 5-10 ani.

„Oamenii sunt în general dornici să se digitalizeze, cu siguranță”, afirmă Kawai. „Sunt sigur că tinerii, sau publicul general, preferă să se digitalizeze cât mai repede posibil.”

În ciuda provocărilor, Japonia face pași importanți spre modernizare. Rămâne de văzut cât de repede va reuși să recupereze decalajul tehnologic și să-și păstreze în același timp identitatea culturală unică.

