9 avioane, 7 elicoptere și 51 de vehicule ajută la stingerea incendiilor

Peste 142 de pompieri, sprijiniți de 51 de vehicule, nouă avioane și șapte elicoptere, au fost mobilizați în lupta cu focul, conform unei declarații publicate pe platforma X de serviciul de pompieri. Incendiul a izbucnit într-o zonă împădurită, la aproximativ 90 de kilometri sud-est de Salonic, al doilea oraș ca mărime din Grecia. „Incendiu scăpat de sub control în Halkidiki – Operațiune de salvare pe mare”, a titrat televiziunea publică ERT joi seara.

Oamenii au fost evacuați pe mare și pe uscat

Pompierii au emis trei alerte de evacuare pentru regiunile costiere Siviri și Fourka, zone intens frecventate de turiști în timpul verii. Flăcările, care au ajuns în apropierea locuințelor din pădurile de pini extrem de inflamabile, au forțat evacuarea a peste 250 de persoane pe mare. „Persoanele aflate pe plajele din Siviri și Fourka trebuie evacuate cu prioritate pe mare, deoarece focul se apropie periculos de mult de coastă”, a declarat purtătorul de cuvânt al pompierilor, Yannis Artopios, pentru ERT.

9 avioane, 7 elicoptere și 51 de vehicule ajută la stingerea incendiilor din Halkidiki, Grecia, Foto: AFP

Condiții meteorologice extreme complică intervenția

Conform autorităților, vânturile puternice care ating până la 100 km/h agravează situația, facilitând răspândirea flăcărilor. „Condițiile sunt extreme și ne oferă foarte puțin timp de reacție“, a afirmat Stratos Gitsoudis, președintele Asociației Pompierilor Forestieri din Grecia, pentru ERT. Potrivit televiziunii publice, frontul principal al incendiului se extinde pe aproximativ 3 kilometri, iar flăcările ating înălțimi de 20-30 de metri.

Flăcările, care au ajuns în apropierea locuințelor din pădurile de pini extrem de inflamabile, au forțat evacuarea a peste 250 de persoane pe mare, Foto: AFP

Situația este dificilă, iar operațiunile de salvare continuă

Primarul din Kassandra, Heraklis Leivadiotis, a declarat pentru AFP că situația este „foarte dificilă” și că „prioritatea este protejarea vieților omenești”. În timp ce o parte din populația localității Sibiri a fost deja evacuată, operațiunile de salvare continuă. Două persoane din rândul pompierilor au fost rănite și transportate la spital, iar autoritățile au interzis accesul în zonele împădurite din regiune.

#chalkidiki ♬ original sound - greek.plateia @greek.plateia A large wildfire broke out in Siviri in Greeces northern Chalkidiki region, prompting an evacuation order via a 112 alert. Houses have been burned and the fire is spreading rapidly. Over 150 fire fighters including help from Moldovan fire fighters is currently underway. Best to check on family & friends and stay safe if youre in the area! #halkidiki

În ultimele 24 de ore, Grecia s-a confruntat cu 40 de incendii de vegetație, dintre care nouă erau încă active joi seara. Cu doar zece zile în urmă, un alt incendiu devastator a distrus peste 11.000 de hectare de pădure și terenuri agricole la nord-vest de Atena. În acel incident, doi membri ai echipajului unui elicopter de intervenție au pierit în urma unei coliziuni în timpul operațiunilor de stingere a flăcărilor.

Europa traversează al patrulea val major de caniculă din această vară. Potrivit modelelor meteorologice prezentate în analiza Severe Weather, un „dom de căldură” de mari dimensiuni instalat deasupra unei mari părți a continentului favorizează temperaturi de peste 40 de grade Celsius în numeroase zone. Mai multe țări se află deja sub avertizări de cod roșu, au fost doborâte sute de recorduri climatice, în timp ce masele de aer tropical vor continua să domine continentul cel puțin până la mijlocul săptămânii viitoare.

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