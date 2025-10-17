Incidentul armat s-a petrecut în noaptea de joi spre vineri și a ajuns în spațiul public după ce unul dintre soldații răniți și-a sunat mama, iar femeia a chemat ambulanța și poliția.

În cele din urmă, Ministerul rus al Apărării a confirmat incidentul armat și l-a pus pe seama unei „încălcări a regulilor de mânuire a armelor” în timpul unei „misiuni la un post de observație”. Odată cu prezentarea acestei versiuni, presa loială Kremlinului a început imediat să o „valideze” în materialele sale.

Conform scenariului prezentat de regimul de la Moscova, un soldat care efectua serviciul militar obligatoriu a deschis focul din greșeală asupra unui soldat pe bază de contract, adică un soldat profesonist, și s-a sinucis după ce victima sa a murit din cauza rănilor grave suferite. Totuși, alți trei soldați au fost răniți, după cum notează The Moscow Times și Meduza.

Un dosar penal a fost deschis în acest caz, dar nu se știe deocamdată sub ce acuzație. O comisie din cadrul Comandamentului General al Forțelor Aerospațiale Ruse lucrează la fața locului.

The Moscow Times notează că la baza militară din Naro-Fominsk este staționată Brigada 202 Antiaeriană a Forțelor de Apărare Aeriană ale Moscovei, dar aceasta aparține Forțelor Terestre, nu Forțelor Aerospațiale. În zonă există și unități de antrenament unde recruții din Moscova sunt aduși imediat după înrolare. Aceștia pot fi ulterior repartizați la diverse unități ale Forțelor Aerospațiale.

Incidentul armat de la baza din Naro-Fominsk vine la aproape trei săptămâni de când liderul rus Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea militară pentru toamna anului 2025, prevăzută în perioada 1 octombrie – 31 decembrie.

În plus, Guvernul rus a aprobat un proiect de lege care îi conferă lui Putin autoritatea de a recurge la rezerviști nu numai în timp de război, ci și în timp de pace, inclusiv în operațiuni în străinătate. Intenția este de a recruta aproximativ 2 milioane de bărbați fără a fi decretată oficial o mobilizare generală.

Omuciderile și sinuciderile sunt frecvente în bazele militare din Rusia, mai ales după „botezurile” și abuzurile la care sunt supuși tinerii recruți.

În octombrie 2019, un recrut de 19 ani a deschis focul în timp ce se afla în turnul de pază la baza sa militară din Siberia, ucigând opt soldați, dintre care doi ofițeri.

Câteva săptămâni mai târziu, el a descris într-o scrisoare infernul prin care trecuse și explica că era supus unor abuzuri regulate. El a fost condamnat la 24 de ani de închisoare.

