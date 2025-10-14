Potrivit proiectului de lege, cetățenii incluși în rezerva de mobilizare ar putea fi folosiți în așa-zise misiuni apărare în cadrul conflictelor armate, operațiunilor antiteroriste sau atunci când forțele rmate ruse sunt dislocate în străinătate. Legea se aplică celor care au un contract cu Ministerul rus al Apărării și sunt înregistrați în efectivele de rezervă.

În prezent, legislația rusă permite utilizarea rezerviștilor numai în timp de război sau în cazul campaniei de mobilizare, fără prevederi privind desfășurarea în timp de pace, notează The Moscow Times.

Noua lege va permite utilizarea a peste două milioane de persoane pentru necesitățile militare ale Kremlinului, a recunoscut luni, la postul de televiziune RTVI, prim-vicepreședintele Comisiei de Apărare din Duma de Stat, Aleksei Juravliov.

„Suntem angajați în operațiuni militare reale și de foarte mare amploare, însă războiul nu a fost declarat oficial. Aceste detalii tehnice juridice au limitat spațiul de manevră al Ministerului Apărării, dar acum au fost rezolvate”, a explicat deputatul, sugerând astfel că forțele ruse desfășurate în Ucraina ar avea nevoi de noi trupe.

Regimul de la Moscova susține că duce în Ucraina „o operațiune militară specială”, nu un război. De atlfel, proiectul de lege introduce conceptul de „convocări speciale”, alături de cele pentru instrucție sau inspecție. Durata acestora ar fi limitată la cel mult două luni.

Recrutarea de toamnă a început deja în Rusia

Recent, Vladimir Putin a semnat un decret privind recrutarea militară pentru toamna anului 2025, prevăzută în perioada 1 octombrie – 31 decembrie.

„Vedem că autoritățile vor să evite un al doilea val de mobilizare, așa că au nevoie de o procedură diferită prin care să poată utiliza rezerva de mobilizare”, xplică activistul pentru drepturile omului Artiom Klîga, citat de The Moscow Times.

