Incident în timpul finalei Eurovision 2018. Un bărbat a dat buzna pe scenă, în timp ce reprezentanta Marii Britanii cânta și i-a smuls acesteia microfonul din mână.

Incidentul a avut loc chiar când reprezentanta Marii Britanie, SuRie, interpreta pe scenă melodia Storm. La un moment dat, un bărbat a dat buzna pe scenă, el a alergat către interpretă și i-a smuls microfonul din mână.

Aproape imediat, un agent de pază a urcat pe scenă și l-a imobilizat pe acesta, moment în care regizorii finalei Eurovision 2018 mută imaginile pe mulțimea din sală.

The moment a protester stormed the stage at #Eurovision taking the microphone from the UK’s SuRie https://t.co/IP3lp2HGtN pic.twitter.com/lsfUI5w9gr

