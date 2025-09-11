Prețurile cresc: rata inflației ajunge la aproape 10%

Asta înseamnă o creștere semnificativă față de luna iulie, când inflația anuală era de 7,8%.

„Indicele preţurilor de consum în luna august 2025 comparativ cu luna iulie 2025 a fost 102,10%. Rata inflaţiei de la începutul anului (august 2025 comparativ cu decembrie 2024) a fost 8,1%. Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 a fost 9,9%”, arată datele INS, citate de News.

Aceste cifre indică o accelerare a creșterii prețurilor în ultima perioadă.

Unde s-au înregistrat cele mai mari scumpiri

Mărfurile alimentare au înregistrat o scumpire de 8,92% față de august 2024.

Fructele proaspete au avut cea mai mare creștere de preț, cu 41,73% în comparație cu anul trecut. În schimb, cartofii s-au ieftinit cu 9,36%.

În sectorul nealimentar, prețurile au crescut cu 10,48% față de august 2024.

Energia electrică a înregistrat cea mai mare scumpire, cu 65,73% în comparație cu anul precedent.

Serviciile nu au fost nici ele scutite de creșteri, înregistrând o scumpire de 9,85% față de august 2024.

Serviciile de igienă și cosmetică au avut cea mai mare creștere, de 19,27%, urmate de biletele CFR cu 18,59%.

„Rata anuală a inflaţiei în luna august 2025 comparativ cu luna august 2024 calculată pe baza indicelui armonizat al preţurilor de consum (IAPC) a fost 8,5%”.

Rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni (septembrie 2024 – august 2025) față de precedentele 12 luni a fost de 5,7%. Aceasta indică o tendință de creștere a prețurilor pe termen mediu.

Mai multe luni la rând România a înregistrat cea mai mare rată de inflație din Uniunea Europeană. Și în luna iulie țara noastră s-a poziționat pe primul loc la acest capitol.

„Luna viitoare nu va mai ține schema”

Pe Reddit, românii se plâng de prețurile din ce în ce mai mari.

„Inflația este deja de 2 cifre, dar a cosmetizat-o INS-ul la fix 9,9% … :))) Luna viitoare nu va mai ține schema, din păcate”, a scris cineva.

„În putere de cumpărare efectivă, la 5.000 lei net ai pierdut 500”, a comentat un român, care spune că salariile nu s-au mărit.

„Cam așa se simte… Faci mai mulți bani și parcă ai mai puțini”, aprobă o altă persoană.

„Bine că nu suntem trecuți la euro. Așa măcar supraviețuiește statul sacrificând populația”, scrie altcineva.

