Cipru, Franța și Irlanda, cele mai scăzute rate

Cele mai scăzute rate anuale au fost înregistrate în Cipru (0,1%), Franța (0,9%) și Irlanda (1,6%). Cele mai ridicate rate anuale au fost înregistrate în România (6,6%), Estonia (5,6%) și Slovacia (4,6%). Comparativ cu iunie 2025, inflația anuală a scăzut în opt state membre, a rămas stabilă în șase și a crescut în treisprezece.

În iulie 2025, cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației din zona euro a provenit din servicii (+1,46 puncte procentuale, pp), urmate de alimente, alcool și tutun (+0,63 pp), bunuri industriale neenergetice (+0,18 pp) și energie (-0,23 pp).

În 13 state, printre care și România, indicele anual al prețurilor a crescut în luna iunie 2025 iar în opt state a scăzut. România a înregistrat în iulie 2025 a doua cea mai mare creștere lunară a indicelui anual de prețuri (+1,3 pp), fiind încadrată de Danemarca (+1,7pp) și Olanda (+1 pp). 

În schimb, Italia (-1,0 pp), Belgia (-0,8 pp) și un grup la cota -0,3 pp, format din Grecia, Spania, Portugalia și Luxemburg, s-au situat la polul opus. În Franța, Letonia, Malta, Slovacia și Finlanda, nivelul indicelui anual de prețuri a rămas același ca și în luna iunie.

Cum au evoluat prețurile în România în iulie 2025

Liberalizarea pieței energiei electrice de la 1 iulie 2025 a avut un impact semnificativ asupra inflației din România în aceeași lună. Eliminarea schemei de plafonare a prețurilor a dus la o scumpire a energiei electrice cu aproximativ 63%, ceea ce a fost un factor major în creșterea ratei anuale a inflației până la 7,8% în iulie, de la 5,7% în iunie.

Pe lângă scumpirea energiei, s-au înregistrat creșteri semnificative și la mărfurile nealimentare, serviciile și produsele alimentare, care au fost indirect afectate de această majorare a costurilor energetice. În concluzie, liberalizarea energiei a fost principalul motor al accelerării inflației în luna iulie 2025, contribuind cu aproximativ două puncte procentuale la creșterea anuală a acesteia.

Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României a aprobat, reecent, Raportul asupra inflației pentru august 2025, care prevede un salt semnificativ al ratei anuale a inflației în trimestrul III. Creșterea este generată de eliminarea plafonării prețului la energia electrică și majorarea TVA și a accizelor de la 1 august. În trimestrele următoare, inflația va scădea treptat, însă va rămâne peste nivelurile estimate anterior, urmând o corecție bruscă abia în trimestrul III 2026.

