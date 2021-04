UPDATE 4 APRILIE: Rebeca Onoriu, fata cea mică a lui Gabi Luncă, a declarat că respectă ultima dorință a mamei, i-a cumpărat regretatei artiste un cavou exact cum își dorea ea. Doar familia o va conduce pe ultimul drum pe doamna muzicii lăutărești. Aceasta va fi îngropată la Cimitirul din Dămăroaia.

Trupul ei se află încă la spital și familia are termen până luni să meargă să-l ridice. „Mama mea va avea o înmormântare creștinească, așa cum am spus! Nu am acum puterea să merg la spital. Voiam s-o scot pe picioare de acolo și s-o aduc acasă. Aseară am fost cu sora mea și i-am luat mamei cavoul din cimitirul Dămăroaia, acolo unde și-a dorit ea foarte mult să fie înmormântată. Mă bucur că lângă cavou vom avea o băncuță, unde voi sta și îi voi citi mamei mele toate mesajele de condoleanțe venite pentru ea! Așa îi citeam eu ei înainte mesajele la pozele noastre, pe care le puneam cu ea (n.r. pe Facebook). Sunt enorm de multe! Nici eu nu am apucat să le citesc”, a declarat Rebeca Onoriu pentru click.ro.

Gabi Luncă a murit vineri seară, într-o unitate medicală, fiind răpusă de coronavirus, pe fondul unei pneumonii foarte severe. Avea 82 de ani și reprezentanții Spitalului Județean Ilfov au făcut mai multe precizări.

Decesul lui Gabi Luncă a fost constatat la ora 20.50, în cursul zilei de vineri, 2 aprilie. Spitalul a respectat procedura și la două ore de la deces a pregătit trupul artistei pentru a fi preluat de familie, conform normelor în vigoare pentru COVID-19.

Înmormântarea lui Gabi Luncă va fi una specială, restrânsă, ținând cont de restricțiile în vigoare, de situația generată de pandemia de coronavirus. Fanii nu o vor putea conduce pe ultimul drum pe doamna muzicii lăutărești, așa cum se obișnuiește în cazul decesului marilor artiști. Doar familia își va putea lua adio de la Gabi Luncă, copiii artistei, cele trei fiice și fiul cel mare.

Gabi Luncă a murit din cauza coronavirusului și va avea același gen de înmormântare precum Nelu Ploieșteanu.

Cine a fost Gabi Luncă

Gabi Luncă s-a născut la data de 16 octombrie 1938, în comuna Vărbilău, județul Prahova.

Viața artistei nu a fost una ușoară, copilăria lui Gabi Luncă a fost plină de greutăți. În anul 1951 începe să cânte alături de tatăl său, Dumitru Luncă, violonist în cadrul Orchestrei Armatei din Ploiești. După anul 1953, Luncă devine solista orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Băicoi. Ea a devenit cunoscută încă de la 17 ani, când era angajată la Orchestra Flacăra Prahovei din Ploiești.

