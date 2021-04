Care era numele real al lui Gabi Luncă. Ce a trăit în copilărie din cauza mamei vitrege: a săpat șanțuri

Gabriela Luncă s-a născut în 1938 în comuna Vărbilău din jud. Prahova. Era foarte mică și a suferit o pierdere imensă: la 3 ani mama ei a murit.

Numele real al lui Gabi Luncă

Nu mulți știu numele real al artistei. Interpreta de muzică lăutărească a primit trei nume, Lina Elena Gabriela, după cele trei fete ale naşului ei de botez.

Se cunoaște că a fost crescută de bunică pentru că mama ei vitregă o trata ca pe Cenuşăreasa. La 13 ani a plecat din comuna natală. La 16 ani a găsit de lucru la Lilieşti, la săpat şanţuri, asta fiind şi prima ei slujbă. „Când m-am prezentat la serviciu, au spus că vom merge la săpat şanţuri pentru conducte. Tata săracul nu ştia ce fac… M-au convins să rămân fetele cu care mă angajasem pentru că le plăcea mult cum cântam: „Îţi facem noi toată norma, numai vino cu noi să ne cânţi. ” Sigur că m-am dus, fiindcă trebuia să îmi câştig existenţa”, spunea interpreta în cartea sa.

Mai târziu, s-a prezentat la o audiţie la Clubul Vasile Roaită din Băicoi, care i-a schimbat viaţa. Treptat a început să-şi facă un nume şi să cânte şi să câştige bani mulţi, mai ales la nunţi.

Gabi Luncă a fost foarte bolnavă la 23 de ani

La 23 de ani a avut prima cumpănă a vieţii. ”La 23 de ani, m-am îmbolnăvit deodată foarte rău. Mi se învineţiseră unghiile, iar pe faţă parcă eram opărită. Aveam o formă de fluture pe faţă. Mi se înmuiaseră muşchii de la picioare. Nu puteam să mai merg. Din zi în zi îmi era tot mai rău. Fusesem la spital, dar am ieşit la fel de bolnavă. M-au văzut nişte femei de la Târgovişte şi s-au speriat de mine. Mi-au spus că la mine nu e lucru curat şi că mi-a făcut cineva farmece, că mi-au dat argint viu şi mi-au spus că pot să şi mor… Femeile mi-au spus să merg la Baba Lina… care îmi descântă şi-mi dă afară argintul viu.”, povestea Gabi Luncă.

Femeia respectivă a confirmat că are mercur în corp şi a trimis-o la alta să i-l scoată. „Dacă nu te duci să ţi-l dea afară, e de rău cu tine, că vrea să-ţi ia viaţa această tânără. Mi-a spus şi cum arată…. Mi-a spus că eu am să fiu foarte mare, sus de tot şi cu numele şi cu situaţe materială.”, spunea artista care a plecat în căutarea celei de a doua femei. „Baba mi-a zis să beau mercurul de la ea, pentru că este curat şi-l dă afară pe cel rău. Sigur că l-am băut. Însă nu mi-a făcut bine, cum mă aşteptam. Când am ajuns acasă, sora mea m-a dus la doctor şi şi mi-a făcut tratament… Mi se învineţiseră picioarele…”, relata artista. După această întâmplare nefericită avea să-şi revină abia după trei săptămâni de stat în spital.

Cauza deceseului cântăreței Gabi Luncă

Gabi Luncă a murit vineri seara, fiind răpusă de coronavirus, pe fondul unei pneumonii foarte severă. Avea 82 de ani și reprezentanții Spitalului Județean Ilfov a făcut mai multe precizări legate de decesul artistei.

Gabi Luncă a fost internată pe data de 13 martie la Spitalul Județean Ilfov cu o formă severă de COVID-19. Aceasta a venit cu o afectare pulmonară de 90%, aproape chiar de 100%. Ulterior, ea a fost intubată. Decesul a fost constatat la ora 20.50, în cursul zilei de vineri, 2 aprilie. Spitalul a respectat procedura și la două ore de la deces au pregătit corpul artistei pentru a fi preluat de familie, conform normelor în vigoare pentru COVID-19.

Dramele lui Gabi Luncă

Gabi Luncă a trecut prin multe încercări de-a lungul anilor. În tinerețe, artista își dorea mult să aibă un copil. Când în sfârșit a rămas însărcinată, de bucurie a băut puțin gin, nu mult, fără să știe că nu are voie. I s-a făcut rău și a simțit că pierde copilul, așa că i-a promis lui Dumnezeu că se va pocăi dacă o ajută: „Dacă nu mă voi pocăi, să-mi iei copilul!”. Fetița a murit chiar în ziua botezului.

