Proiectul prevede privind înfiinţarea Institutului Național de Formare în Sectorul Public și desființarea IDR, alături de Institutul Național de Administrație, Institutul European din România și Centrul de pregătire pentru personalul din Industrie Bușteni.

Măsura vine în contextul în care Guvernul condus de Ilie Bolojan a decis „reforma administrației publice, modernizarea statului şi eficientizarea cheltuielilor publice”, iar „regândirea cadrului instituțional destinat formării şi perfecționării profesionale în sectorul public este un pas important”, spun inițiatorii.

Printre cei 34 de inițiatori ai demersului se numără Mihai Ghigiu (PSD), Marian Neacșu (PSD), Marian Mina (PSD), Eugen Bejenariu (PSD), Natalia Intotero (PSD), Bogdan Ivan (PSD), Claudiu Manda (PSD), Alexandru Muraru (PNL) și Sebastian Burduja (PNL).

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 2

Dacă proiectul va fi adoptat, acest lucru înseamnă dispariția IDR, instituție care din 2005 pregătește corpul diplomatic și consular al României, dar organizează și cursuri plătite pentru cei din mediul privat interesați de domeniul relațiilor internaționale și al afacerilor externe.

Recomandări Ioan Clămparu îi cere 200.000 de lei unui doctor care i-a întrerupt tratamentul medical. Boală gravă dezvoltată în penitenciar de liderul interlop

Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat scurt joi, 2 octombrie, că instituția pe care o conduce are „un punct de vedere negativ” faţă de acest proiect, dar a precizat că micșorarea numărului de instituții este necesară.

„În acest moment, avem un obiectiv aliniat la nivelul Guvernului de a micşora numărul de instituţii pentru a asigura şi o mai bună coordonare, dar şi a răspunde presiunii pe care o avem în acest moment în buget. Ministerul Afacerilor Extene are un punct de vedere negativ faţă de proiectul pe care îl menţionaţi dumneavoastră în Parlament, însă explorăm alternative de a micşora numărul de instituţii astfel încât să păstrăm totuşi reputaţia lor internaţională şi obiectivele la care acestea răspund”, a spus Țoiu.

Institutul Diplomatic Român (IDR) a fost înființat în 2005 prin Hotărâre de Guvern. Scopul este de a centraliza și profesionaliza pregătirea diplomaților români, în contextul obligațiilor asumate de România și Bulgaria în negocierile de aderare la Uniunea Europeană de la acel moment și finalizate la 1 ianuarie 2007 prin intrarea efectivă în UE.

„Atât în cursul anului 2024 cât și în prima parte a anului 2025, IDR a obținut sume importante cu titlu de venituri proprii din taxele încasate de la cursanții plătitori într-o proporție considerabilă preponderent din mediul privat. Propunerea legislativă Pl-x 277/2025 conține prevederi referitoare la programele de formare organizate de instituția nou înființată, aceste programe adresându-se exclusiv unor categorii de persoane care își desfășoară activitatea în cadrul autorităților și instituțiilor publice, eliminându-se așadar o sursă importantă de venituri din surse extrabugetare”, a explicat IDR, pe 23 septembrie, motivul pentru care nu consideră oportună desființarea.

Documentul IDR poate fi citit mai jos:

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE